La velocitat del colibrí el defineix com un missatger i un guardià del temps. Amb el seu llarg bec és capaç d'arribar fins a les flors més profundes per assaborir-ne el nèctar. De manera incansable. Sempre buscant activament. Els colibrís són ocells migradors increïbles, capaços de viatjar fins a dues mil milles per arribar al seu destí.

Amb aquesta definició neix el col·lectiu Mirada Colibrí, un grup de periodistes, comunicadors i comunicadores que creiem en el treball col·lectiu i de qualitat per explicar les històries, les persones i els contextos que les envolten.

Som un grup de persones que apostem pel treball col·laboratiu com a eina per transportar les veus silenciades i que siguin les protagonistes a través d'una mirada feminista, sempre de la mà dels qui coneixen el context i estan sobre terreny.

Ens uneix Colòmbia, un país amb un conflicte armat, social i econòmic encara vigent, malgrat la signatura dels Acords de Pau entre les FARC-EP i el Govern. Cinc anys separen les esperances del poble colombià de la realitat d'avui dia als territoris, amb més de mil cent defensores i defensors de drets humans i prop de tres-cents exguerrillers i exguerrilleres assassinats per la seva aposta per la pau. Un país on les lluites dels qui viuen al camp són l'exemple que la Colòmbia rural ha sabut tirar endavant malgrat l'abandó estatal, la criminalització i l'estigmatització, la manca d'oportunitats i el menyspreu d'un Govern que els tracta com si no fossin ciutadans i ciutadanes.

Aquestes són les històries que volem narrar. De Colòmbia, sí, però també de tota l'Amèrica Llatina, perquè aquest colibrí que és present a tota la regió, també ho és en les lluites dels pobles contra l'extractivisme, les multinacionals, els monocultius o el narcotràfic. A favor de la terra, el territori i la vida. I de tot el món, perquè, encara que els contextos siguin diferents, el treball de les persones defensores dels drets humans i les seves lluites s'interconnecten en els cinc continents.

Perquè és important visibilitzar el que passa, però també donar-li la volta per saber veure la riquesa de les cultures i el significat de la vida més enllà de les nostres fronteres. I és important anar més enllà d'allò merament periodístic i incidir en la sensibilització en escoles, instituts i universitats i a través de tallers i de la cultura, tan important de preservar avui en dia.

I així, tal com l'aleteig del colibrí és un símbol de l'infinit, de l'eternitat i de la continuïtat, esperem que també ho sigui la Mirada Colibrí.