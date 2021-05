La fi de l'estat d'alarma no porta aglomeracions al centre de Manresa

Les primeres hores sense estat d'alarma s'ha viscut amb tranquil·litat al centre de Manresa. Aquest diari ha constatat que entre les 12 i les 2 de la matinada d'aquest diumenge al Passeig Pere III i a la plaça Sant Domènech hi havia grups d'amics i parelles passejant, però respectant les distàncies de seguretat i en cap cas eren grups grans. Efectius de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han patrullat durant la matinada a la capital del Bages per vigilar que no hi haguessin concentracions grans a la ciutat i han alertat puntualment grups de més de sis joves que s'havien reunit al carrer passada la mitjanit per celebrar la fi de l'estat d'alarma. Tot i que no hi ha hagut problemes destacables, ha estat un matinada que s'ha vist més moviment que en els darrers mesos, ja que a partir de les 12 hi havia més vehicles circulant pels carrers i en balcons es podia veure clarament que a molts pisos hi havia grups d'amics reunits.