Afectacions de trànsit al primer tram del Passeig

L'Ajuntament ha comunicat que, dins els treballs de reposició de peces en mal estat dels laterals del primer tram del Passeig Pere III (entre Muralla Sant Domènec i carrer Guimerà (Crist Rei), avui dilluns, 10 de maig, s'ha iniciat la segona actuació en el tram entre els carrers Arquitecte Oms i la Muralla de Sant Domènec. Els vehicles que circulin per Passeig Pere III (lateral edifici Casino) es desviaran per carrer Arquitecte Oms en direcció a la plaça Independència. Es manté el tancament de la primera actuació per a la consolidació de les peces substituïdes.