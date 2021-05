El govern de Manresa (ERC i Junts per Manresa) va posar l'any passat damunt la taula la possibilitat de canviar el nom del carrer d'Alfons XII pel carrer de la República. Davant d'aquest hipotètic canvi, Regio7 ha parlat amb una desena de veïns i comerços del vial. No hi ha consens. La meitat estan d'acord amb el canvi de nom i l'altra meitat el rebutgen.

La proposta del govern municipal, l'11 de novembre de 2020, va anar a parar a les mans de la Comissió del Nomenclàtor, que els darrers anys ha treballat en la revisió de noms de carrers que es considera que actualment no representen els valors que identifiquen la ciutat. En aquest cas la idea és canviar el nom del carrer d'Alfons XII -rei d'Espanya entre el 1875 i el 1885- per carrer de la República, proposta que ja havia fet la CUP el 2016.

Tot i que, de moment, només és una proposta, en el Ple municipal celebrat l'abril passat, el portaveu del PSC, Felip González, va afirmar que el govern municipal ja ha decidit modificar el nom del carrer que uneix la plaça de la Reforma amb la Plana de l'Om i que no hi haurà consulta sinó que, un cop fets tots els tràmits, canviarà de nom directament.

Entre els veïns que estan en contra del canvi hi ha Matilde García. Diu que «estic enfadada perquè no ens han comentat res als veïns». Apunta que, «de fet, jo me'n vaig assabentar gràcies a Regió7». Conclou que «no és que estigui a favor dels Borbons, però tampoc m' he parat a pensar mai què ha fet Alfons XII, així que, personalment, penso que no fa falta que es canviï.» Maria Jofré comparteix amb García que «és una bestiesa que es modifiqui el nom. Fa relativament poc que m'he mudat al carrer d'Alfons XII i m'ha costat una feinada canviar-ho tot» referint-se al tema de la domiciliació a l'hora de rebre el correu.

Veus bé canviar el nom del carrer d'Alfons XII pel carrer de la República? Veus bé canviar el nom del carrer d'Alfons XII pel carrer de la República?

En aquest mateix sentit, els establiments i empreses fan notar que, si se substitueix el nom, hauran d'assumir ells els costos que els generarà. El propietari de la botiga La Poma d'Eva, Josep Coba, critica que «pels comerços és una molèstia molt gran. Som una empresa i això fa que haguem de canviar molts procediments, com la web, les targetes de visita, les capçaleres de les factures i les dades fiscals. Això costa diners, i qui ho pagarà? No ho pagarà pas l'Ajuntament, que és qui s'ha il·luminat amb aquest tema». Remarca que «ja anem prou malament perquè estem al mig d'una crisi a causa de la pandèmia i estem fins al coll. No ens poden fer això». Anna Viladrich, propietària de la botiga de complements Ell i ella hi coincideix. «Tenim les bosses i les targetes amb el nom del carrer que ens han costat una fortuna. El que volen fer és innecessari».

A l'altra cara de la moneda hi ha els veïns que demanen el canvi. «Els reis no els necessitem per a res, aquí, així que trobo bé la proposta», opina Josep Latre. Una altra veïna, Eva Blaya, explica que «és un passeig molt bonic i es mereix que se l'anomeni carrer de la República». Afirma que, «segons quins noms, s'han de treure». Laura Velasco creu que «s'hauria de substituir el nom d'un Borbó per un que identifica perfectament el sentiment republicà i no monàrquic». La veïna Teresa Vila coincideix amb ells. «Estaré molt contenta si eliminen el nom del rei».

També hi ha comerciants que, tot i els tràmits burocràtics, estan a favor del canvi de nom. És el cas de Quim Comellas, que té el bar VidaeMocca al carrer. «Per al negoci és una mala passada perquè s'ha de canviar tot, però, com a persona, s'han de tenir uns ideals i t'has de mullar». Montse Grané, de la botiga de roba Caddie, explica que, «evidentment, s'hauran de canviar tots els documents, bosses i targetes, però hi ha coses molt més complicades que això. En algun moment o altre s'ha de fer i com més aviat millor».