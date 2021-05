La segona neteja de la Travessa cap al 2022 recull la brossa dels entorns

La segona neteja perimetral de Travessa cap al 2022 va tenir lloc dissabte i va servir per recollir la brossa de diferents punts dels entorns de Manresa. Els participants es van trobar al parc de la Seu i després es van desplaçar al camí que hi ha a partir del pont Vell que transcórrer paral·lel al riu. Després van pujar fins a l'ermita de Sant Pau, la qual van obrir per a l'ocasió. Posteriorment, la neteja va seguir cap al Pou de Llum, on es va acabar l'activitat.