S'estrena el documental sobre el Camí Ignasià en BTT

Els esportistes d'alt nivell Joan Font i Ignasi Àvila; Núria Picas i Carme Tort; i dos joves ciclistes de l'Escola de Ciclisme de Manresa, van recórrer la tardor passada els darrers 100 quilòmetres del Camí Ignasià. Entre Verdú, a l'Urgell, i Manresa. De l'experiència se n'ha fet un documental, «Ignasiana BTT. L'aventura del pelegrí» que es presentarà el proper 18 de maig a 2/4 de 9 del vespre a la Plana de l'Om.

La iniciativa forma part del projecte Manresa 2022 per commemorar els 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat.

El film és tast del recorregut per camins rurals i corriols entre Verdú i Manresa passant per Cervera, Igualada i Montserrat. Permet, d'una forma amena, conèixer els tres darrers trams del Camí Ignasià. Poc més de cent quilòmetres que els protagonistes del documental recorren en una sola jornada, però que qualsevol persona pot adaptar al seu estat físic i a les seves inquietuds de conèixer l'entorn.

A «Ignasiana BTT. L'aventura del pelegrí» hi apareixen el tàndum paralímpic Joan Font i Ignasi Àvila, i les atletes de resistència, Núria Picas i Carme Tort durant aquests 115 km. L'arribada al terme de Manresa, des de l'Oller del Mas al santuari de La Cova, té un simbolisme especial, amb la incorporació al grup de dos joves de la pedrera local, la Valentina Casas i el Roc Comallonga, ambdós de l'escola de l'Escola de Ciclisme de Manresa. Ells representen el present i el futur i els valors associats a la pràctica de l'esport.

La Ignasiana BTT, també obre la possibilitat de fer turisme per les localitats i espais d'interès del recorregut. En aquest sentit, el documental compte amb entrevistes a tècnics de diferents oficines de turisme per on passa.

El presentador de l'acte del dimarts 18 serà el periodista de TV3, Francesc Sòria, que conversarà amb alguns dels protagonistes per conèixer les opinions i sensacions que van tenir fent la ruta. Seguidament es projectarà per primera vegada el documental.

Les persones que vulguin assistir a l'estrena poden reservar l'entrada gratuïtament a través de la pàgina web del Kursaal, a partir d'aquest dilluns. El documental també es podrà veure més endavant a televisions d'àmbit local i naciona



Ruta oberta a tothom

El 26 de setembre es prepara la primera edició de la «Ignasiana BTT» oberta a la ciutadania. La sortida serà a les 8 del matí a Verdú, i l'arribada al voltant de 2/4 de 8 del vespre a Manresa. Els ciclistes hauran de seguir la ruta definida per GPS, tot i que se senyalitzaran els punts més crítics.

A partir de l'1 de juny es podran formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web de Manresa 2202 (www.manresa2022.cat) i a l'Oficina de Turisme de Manresa.