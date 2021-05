1.600 kg de vidre i 169 de rebuig en un abocament descontrolat a Can Poc Oli

Diferents entitats de Manresa van participar el passat cap de setmana al Let's Clean Up Europe, una acció col·lectiva i comuna a tot Europa que té com a objectiu conscienciar sobre la gran quantitat de residus que es llancen a la natura. En total, es van recollir prop de dues tones de residus. Sobretot, ampolles de vidre, envasos, ferralla i paper.

La jornada va comptar amb la participació de la fundació Ampans, diversos grups de Creu Roja, l'Escola Puigberenguer i el Consell Local per la República de Manresa i es van fer tasques de neteja de residus a Can Font, al Parc de Puigterrà, al Turó del Puigberenguer, al bosc de ribera de Can Poc Oli, al carrer Concòrdia i al voltant del Parc del Cardener, entre altres.

Abocament de residus incontrolat



Una de les jornades de neteja, la que es va dur a terme al bosc de ribera de Can Poc Oli, precisament va permetre detectar un abocament de residus incontrolat, just al costat on hi havia hagut una discoteca. En concret, es va retirar gairebé la meitat de l'abocament, amb més de 1.600 kg de vidre i 169 kg de rebuig recollits.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, ha valorat molt positivament el resultat de la jornada, no només per la gran quantitat de residus recollits i la feina feta, sinó també pel nombre d'entitats participants. Aquestes actuacions se sumen a les accions de neteja de residus a zones verdes que han realitzat alguns centres escolars de la ciutat els darrers mesos.

El regidor afirma que, el fet que en aquest darrer any de pandèmia hi hagi hagut molta gent que hagi gaudit de l'Anella Verda i que moltes escoles han convertit algunes zones verdes en les seves aules i patis, "ha ajudat a despertar l'interès i el compromís de més persones que mai per millorar el nostre entorn natural". A la vegada, constata que queda molta feina per fer "en la sensibilització de la ciutadania, que continua llançant deixalles al medi natural i rural" i lamenta profundament casos com els detectats a Can Poc Oli, "d'empreses i propietaris que han maltractat i posat en risc un espai natural per estalviar-se feina o diners".

Let's Clean Up Europe



És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc.

Es tracta d'una iniciativa que va néixer en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, gràcies a la implicació de diferents autoritats europees amb un mateix objectiu: la promoció de pràctiques de prevenció de residus a nivell europeu. Actualment hi participen desenes de milers de persones d'arreu.