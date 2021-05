Càritas s'alia amb 9 entitats per donar feina a 17 persones

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, subvenciona uns contractes de treball de 12 mesos pensats per a persones en situació irregular. Càritas, amb la implicació de nou entitats més, ha fet possible amb aquests contractes que aquesta primavera hagin començat a treballar 17 persones, que alhora han regularitzat la seva situació administrativa.

Càritas ha acompanyat diferents entitats manresanes per acollir-se a la línia ACOL del Programa Treball i Formació de la Generalitat, creat per afavorir la regularització de persones en situació irregular amb l'obtenció d'un permís de residència i de treball per motiu d'arrelament social. En concret, els 17 usuaris s'han repartit de la següent manera: Ampans (4 participants), Càritas Manresa (2 participants), Fundació Sant Andreu Salut (2 participants), Fundació Convent de Santa Clara (2 participants), Cooperativa per a la Masoveria Urbana (2 participants), Fundació La Xarranca-CAE (1 participant), Associació de Veïns de les Escodines (1 participant), Enginyeria Sense Fronteres (1 participant), FRESCOOP (1 participant) i Fundació EMI (1 participant).

Una llei «discriminatòria»

Càritas ha posat de relleu que «per a les persones que han pogut entrar en el programa, l'accés a una feina i, per tant, a uns ingressos econòmics estables suposa un canvi radical en la seva situació». Passats els 12 mesos, però, caldrà trobar-los un nou treball per mantenir els permisos de treball i residència. «És part d'un llarg recorregut de cinc anys en el qual la Llei d'estrangeria marca uns terminis i condicions molt estrictes que pesen sobre les persones». Això, remarca Càritas, fa molt necessària la implicació posterior de la ciutadania, de les empreses i de les entitats per donar feina a aquestes persones almenys durant els mesos que la Llei exigeix de tenir treballats. Una llei, posa de relleu, «profundament discriminatòria, que classifica les persones segons la seva situació administrativa (nacional, resident de llarga durada, resident temporal, irregular, indocumentat). Les situacions d'irregular o indocumentat bloquegen l'accés als drets socials i laborals, i no els permeten tenir un contracte de treball ni permís de residència, i deixa en condicions d'absoluta precarietat a moltes persones que han sortit de casa seva buscant noves oportunitats i amb moltes ganes de contribuir a la societat de destí. Una part important de les participants dels programes de Càritas es troben vivint aquesta realitat. I sovint són persones formades, de qui la Llei no permet aprofitar la seva experiència», assenyala.