En el marc de l'exposició INCASÒL 40. 40 anys, 40 raons, l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) han organitzat un cicle de converses paral·leles en els diferents municipis on fa parada l'exposició. A Manresa, el debat que tindrà lloc al centre cultural el Casino, aquest dimecres 12 de maig (17.30 hores). Estarà dedicat a la ciutat inclusiva i a com reciclar la ciutat existent per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i generar oportunitats de progrés, corresponent a l'Eix 3 de la mostra, i es podrà seguir simultàniament a través del Youtube del COAC, on posteriorment quedarà penjat.

L'exposició Incasòl 40. 40 anys. 40 raons es pot visitar des del 6 de maig i fins al 27 de juny al pati del Casino del Passeig de Pere III de Manresa de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h.

En la conversa de demà, moderada per l'arquitecte Roger Subirà, comissari de la mostra, es comptarà amb la participació d'Albert Civit, director de l'INCASÒL; Marc Aloy, arquitecte i alcalde de Manresa; Assumpció Puig, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Zaida Muxí, arquitecta i especialista en urbanisme i gènere. L'acte serà presentat pèr Miquel Sitjà, president de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC.

El futur de les ciutats

A mitjans d'aquest segle el 70% de la població mundial viurà en ciutats. Des de l'aparició de les primeres urbs de l'antiguitat el procés de concentració ha estat imparable. Avui, ja no parlem només de grans ciutats, la Terra s'està convertint en un planeta de megalòpolis. Si vivim majoritàriament en ciutats, el benestar dels éssers humans depèn, en gran mesura, del seu correcte govern i planificació. Per a implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Nacions Unides confia principalment en les ciutats i regions, els governs que més propers es troben a les problemàtiques dels ciutadans i que més tenen més capacitat a l'hora d'incidir en la seva vida quotidiana.

Catalunya no ha estat aliena a aquest procés de concentració a les ciutats, ampliant la taca urbanitzada i consumint gran quantitat de territori. És per això que es parla de reciclar la ciutat, adaptar-la a noves necessitats socials, per exemple, en matèria d'habitatge social.

El disseny i el model de ciutat pot afavorir-ne el correcte funcionament. Les ciutats compactes, ben estructurades i connectades i amb diversitat d'usos, afavoreixen, no només la vitalitat de la seva economia i la resistència davant les crisis, sinó que prevenen de dinàmiques socials negatives com la segregació i l'exclusió. L'INCASÒL fa notar el seu compromís amb aquest model de ciutat, que és el propi de moltes ciutats mitjanes catalanes. "Avui, el gran repte de l'INCASÒL és reciclar la ciutat existent i per fer-ho cal treballar en l'espai físic però pensant sempre en el seu efecte en el teixit social, per a enfortir les xarxes de solidaritat i cohesió social que donen sentit a la ciutat".

"INCASÒL 40. 40 anys, 40 raons"

En l'exposició, l'INCASÒL fa un balanç dels seus 40 anys d'existència i projecta el seu model urbà i territorial de país en els sis grans eixos de l'Agenda Urbana de Catalunya reordenats per explicar millor l'activitat de l'empresa. Aquesta agenda la impulsa el Govern de la Generalitat -amb el lideratge de la secretaria de l'Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat- per tal d'implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides amb què es pretén assolir un model de prosperitat compartida en un món sostenible. Dins d'aquest procés, l'INCASÒL s'està encarregant dels objectius de l'Agenda que tenen una dimensió urbana.

Amb la mostra es familiaritza el visitant amb els grans assumptes i discussions que afecten, avui, l'ordenació territorial i el model urbà. Per aquest motiu, cadascun dels sis eixos temàtics s'analitza partint d'una perspectiva històrica (centrada en l'àmbit català) que ajuda a entendre tot el que s'ha fet fins a arribar al moment de grans canvis que vivim. Així mateix, repartits per cada eix es destaquen les "40 raons" més remarcables que han definit les línies d'actuació de l'INCASÒL en aquests quaranta anys de trajectòria treballant per un model urbà i territorial que sigui sostenible, des del punt de vista mediambiental, social i econòmic, per a les properes generacions.