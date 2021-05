El Palau Firal comença avui a vacunar persones d'entre 55 i 59 anys amb tot ple

El Palau Firal de Manresa obre avui per primera vegada la vacunació a les persones entre 55 i 59 anys de tota l'àrea de la comarca del Bages amb totes les hores plenes. Des d'avui i fins dijous es dispensaran 3.390 dosis de vacunes Pfizer contra la covid.

Qui hagi volgut accedir a la pàgina web vacunacovidsalut.cat del departament de Salut per demanar dia i hora s'haurà trobat que ja no hi ha disponibilitat per administrar-li el fàrmac. Segons les indicacions del departament a mesura que hi hagi disponibilitat, és a dir, més dosis, s'aniran obrint forats per subministrar el fàrmac. La recomanació que fa és anar entrant a la pàgina web o bé a l'aplicació que se senyali els dies següents per comprovar nous horaris o disponibilitats.

Ahir, AstraZeneca

El Palau Firal de Manresa s'ha convertit definitivament en el principal punt de vacunació contra la covid a la comarca del Bages. El mateix s'ha fet en altres recintes firals com el d'Igualada o bé el Sucre de Vic, que formen part de la Regió Sanitària de la Catalunya central. A Berga se centralitza a l'Hotel d'Entitats.

Fins ara el Palau Firal de Manresa havia anat obrint de forma intermitent per dur a terme la vacunació en funció de la disponibilitat del medicament i també d'acord amb les campanyes que s'obrien segons les franges d'edat. Ahir, per exemple, es va vacunar amb AstraZeneca, fins a 480 dosis, a persones d'entre 60 i 69 anys com s'ha anat fent darrerament.

Avui, però, s'ha obert per començar a vacunar a totes aquelles persones nascudes entre el 1962 i el 1971. De moment, però, s'ha restringit a les que tenen entre 55 i 59 anys, i s'ha volgut fer de forma esglaonada començant per les persones de més edat, les nascudes el 1962. Tot i així hi ha gent més jove que va demanar cita fa dies i li van donar dia i hora. Ahir s'havia d'obrir la convocatòria per demanar cita a totes aquelles que tenen entre 50 i 54 anys, però un cop fets tots els passos la pàgina web informa que encara no s'havia posat en marxa per aquesta franja d'edat.

De 9 del matí a 8 del vespre

Els Palau Firal obrirà des d'avui i fins dijous de 9 del matí a 8 del vespre. La previsió és que administri 1.130 dosis cada dia. Més d'un centenar cada hora. En total seran 3.390 dosis del fàrmac, que sumats a les 480 d'AstraZeneca d'ahir fan un total de 3.870.

Els darrers dies la vacunació s'ha accelerat i es preveu que continuï així els propers dies, ja que arriben més provisions de la vacuna i també ho fa de forma més regular que no pas fins ara.