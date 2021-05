Després dels confinaments provocats per la pandèmia, moltes persones que tenen un jardí han pensat en aprofitar la superfície per poder-ne collir alguna verdura o hortalissa. Tenen l'avantatge de ser espais propers a la casa que permeten airejar-se i tenir més contacte amb la natura a través de plantes i animals. La bellesa de les flors i altres vegetals, les aromes, la presència d'ocells i altres animals el poden transformar en un espai plaent en tots els sentits. Si es vol transformar en un espai productiu, es pot aplicar el concepte hort-jardí, que permet abastir-se d'aliments sense haver de renunciar al disseny.

En Mark Biffen i la Gisela Mir fa anys que treballen aquest concepte al seu hort de Cardedeu. Aquesta primavera han abocat la seva experiència en el llibre Bosques y jardines de alimentos, i seran a Manresa el proper 29 de maig com a professors del curs Fem un jardí comestible, organitzat per l'associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics.

La idea és que la frontera entre hort i jardí es dissolgui i que el jardí es pugui assemblar a un hort i l'hort a un jardí, on bellesa i abundància vagin de la mà, on es pugui passejar gaudint dels sentits i on alhora puguem collir aliments. Hortalisses, arbres fruiters, plantes aromàtiques, flors comestibles… poden conviure en un mateix espai amb una bona distribució, de manera que cadascuna es beneficiï de la presència de l’altra.

El programa del curs tractarà des del primer disseny a la creació. També tractarà dels arbres i arbusts que són més adients i com es poden gestionar. Les hortalisses no són les úniques plantes que es poden plantar en un hort-jardí, espècies no tan conegudes, menys exigents, poden ser un bon complement, junt amb aromàtiques, medicinals i flors comestibles. En Mark Biffen i la Gisela Mir també donara consells per atraure la fauna auxiliar, tenir sota control plagues i malalties i reduir les hores de manteniment.

Les inscripcions

El curs es farà a la finca Can Poc Oli de l'Escola Agrària de Manresa, el dissabte 29 de maig, de 10 a les 18.30 h. Les persones interessades poden inscriure's a aquest web o bé a través del correu formacio@associaciolera.org o al telèfon 938 787 035.