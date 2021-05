L'Ajuntament de Manresa ha penjat avui a la façana de l'edifici municipal -plaça Major, 5- una pancarta per celebrar el Dia Internacional de les Infermeres. Aquest esdeveniment se celebra cada 12 de maig a tot el món per commemorar el naixement de Florence Nightingale (Florència, 1820 - Londres, 1910), infermera britànica considerada la mare de la infermeria moderna, ja que en va crear el primer model conceptual i va ser capaç de demostrar la importància de les cures.

Amb aquesta acció el consistori manresà dona suport a la petició del Col·legi Oficial d'Infermeres i infermers de Barcelona (COIB) per homenatjar i reconèixer el treball del col·lectiu més nombrós del sistema de salut i essencials per al disseny de les polítiques de salut i defensa del dret de tots i totes a accedir a cures de qualitat i una atenció digna i humana.

Amb el lema "En el vostre dia, infermeres, gràcies per acompanyar-nos sempre", el COIB vol posar en valor la feina que fan les infermeres per tenir cura de les persones. Aquest any, aprofitant que la pandèmia ha convertit les infermeres en protagonistes, s'ha volgut fer un homenatge a la feina que fan sempre, també durant aquesta crisi sanitària. Per aquest motiu, s'han impulsat diverses accions per fer més visible que mai la feina que fan les infermeres, tant als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, com a diverses ciutats i pobles de la demarcació de Barcelona.