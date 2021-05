El Palau Firal obre tot el dia i posa més de 100 vacunes cada hora

A un ritme de més de 100 vacunes cada hora. El Palau Firal de Manresa va obrir ahir al matí i fins el vespre per administrar les primeres vacunes contra la covid a persones d'entre 55 i 59 anys. No hi van haver aglomeracions perquè cadascú estava citat a una hora concreta per evitar, precisament, acumulació de gent.

Per cadascun dels 5 punts de vacunació que hi ha al recinte firal de Manresa hi van anar passant tots els qui havien demanat hora prèvia en el moment en què es va obrir la convocatòria per vacuna totes aquelles persones nascudes entre el 1962 i el 1971. Es fa de forma esglaonada, de manera que s'ha prioritzat els nascuts el 1962 i s'ha restringit l'administració del fàrmac entre els 55 i els 59 anys. Més endavant s'obrirà a la resta.

El Palau Firal tornarà a obrir avui i demà. Totes les hores estan ja plenes, i s'obriran forats a mesura que arribin més vials de les vacunes. Ahir es va dispensar Pfizer. En total és previst que durant aquests tres dies, ahir, avui i demà, s'administrin 3.390 dosis. Dilluns a la tarda també va obrir i es van injectar 480 dosis d'AstraZeneca.

El Palau Firal de Manresa és el principal punt de vacunació de la comarca del Bages. Els Centres d'Atenció Primària en continuen dispensant, però de manera més selectiva.