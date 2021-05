Veïns de les Escodines exclosos de l'illa de vianants reclamen formar-ne part

«Ens sentim veïns de tota la vida del barri de les Escodines. Per això no entenem que aquesta nova regularització no ens tingui en compte». Residents dels carrers Nou i Vell de Santa Clara, Barceloneta i Purgatori del barri de les Escodines es queixen que l'illa de vianants regulada amb fotomultes que començarà a funcionar l'1 de juny des de la plaça de Sant Ignasi fins al Casal de les Escodines no inclogui els seus vials.

Catorze del centenar de veïns afectats per la nova mesura es van reunir ahir al matí a la confluència dels carrers Nou i Vell de Santa Clara. Fan notar que el recorregut que hauran de fer a partir del moment que comenci a funcionar la nova illa de vianants i les fotomultes «no és acceptable».

Ara, expliquen, per anar a casa seva per la plaça de Sant Ignasi fan un trajecte de 300 metres i escaig. A partir del moment que no hi puguin passar, han calculat que l'alternativa més ràpida suposarà fer un recorregut de més d'un quilòmetre passant per davant de les Piscines Municipals, pujant pel carrer de Viladordis fins a l'avinguda de Francesc Macià, seguint pel carrer d'Oms i de Prat, el de Roger de Flor, el de Sant Llorenç de Brindisi i el dels Caputxins. Consideren que no té cap sentit que l'Ajuntament posi en marxa una illa de vianants al barri per reduir-hi el trànsit i que després els obligui a ells a fer una gran volta per arribar a casa i a intensificar el flux de vehicles davant d'equipaments com les piscines, el col·legi Oms i de Prat, la residència Mutuam, el Centre de Disminuïts Físics del Bages i la Clínica Sant Josep.

A partir de l'1 de juny, només podran circular pel carrer de les Escodines i de Sant Bartomeu les persones residents, titulars d'activitats i propietàries de guals de la plaça de Sant Ignasi (del número 1 al 18), carrers Escodines, Sant Bartomeu, Montserrat, Sant Antoni, Aiguader, plaça del Salt, i els passatges Juvells i Escodines.

Els veïns exclosos recorden que, igualment per sortir del barri, tots els que tinguin l'autorització corresponent hauran de passar pel carrer Nou o el Vell de Santa Clara i que, en canvi, les persones que hi viuen no podran.

Comenten que l'Ajuntament els ha recordat que en un futur hi ha previst obrir un nou vial que començarà entre les piscines i el Museu Comarcal i anirà a parar al Casal de les Escodines passant per darrere de la Casa Flors Sirera i la Llar Sant Joan de Déu per on se suposa que podran passar. Fins que no sigui una realitat, però, demanen formar part de l'illa de vianants del barri.

Esmenten que estan oberts a parlar-ne i confien que sigui un dels temes que es tracti en la reunió informativa del proper 18 de maig, que s'havia de celebrar el passat dia 19 d'abril però es va suspendre a causa de la pluja.