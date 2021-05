Mostrar diferents maneres de viure al Centre Històric a través de quatre exemples. Aquest és l’objectiu del nou vídeo que ha llançat la regidoria del Centre Històric per incentivar que la ciutadania hi vagi a viure.

El vídeo explica la història de l’Alba, que viu i treballa al Centre Històric des de fa set anys; la Marta, que és filla de Vilanova i la Geltrú, va arribar al Bages fa més de deu anys i, abans d’establir-se al Centre Històric, va viure un temps a Sant Fruitós de Bages i a les Bases de Manresa; la Ruth, que viu en un pis de lloguer que va reformar al Centre Històric; i el Joan, que ja fa set anys que hi viu. Tots quatre exposen els motius que els van portar a anar a viure a aquesta zona, què ha suposat per a ells, així com els avantatges de tenir un habitatge en aquest entorn.

L’audiovisual es pot trobar a la web del Centre Històric i als canals de YouTube de l’Ajuntament de Manresa i del Centre Històric.