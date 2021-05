El canvi d’emplaçament d’un banc per seure al barri de Cal Gravat té els veïns ben indignats. El banc en qüestió -el típic amb llistons de fusta- fa sis anys que estava situat darrere l’institut Cal Gravat, al carrer de Puig i Cadafalch, amb vistes, entre d’altres, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Per una qüestió de seguretat, han confirmat fonts dels Mossos, el cap de la comissaria de Manresa va demanar a l’Ajuntament que tragués el banc i aquest el va moure 25 metres, segons informació facilitada pel consistori. El motiu exposat pels Mossos és que quedava en un turonet des d’on es veu perfectament la comissaria i que en un nivell 4 d’alerta antiterrorista treure’l ha estat assenyat.

L’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent no hi està gens d’acord. Ahir, uns quants veïns van anar a seure a l’espai on hi havia el banc com a protesta, i tenen previst tornar-hi cada dimecres.

Fan notar que el banc «permetia gaudir d’unes vistes privilegiades de la serralada del Cadí i badar observant el funcionament rutinari de la ciutat d’una part del sector dels Trullols. Era freqüentat regularment per alumnes de l’institut en hores d’esbarjo, per veïnes que passejant el gos decidien aturar-se una estona a observar el batec de la ciutat, per veïns de més edat que sols o acompanyats hi trobaven l’indret idoni per reposar una estona o per forans d’altres barris que, havent descobert el mirador, al vespre a dins del cotxe o asseguts al banc compartien un mos i un glop delectant-se amb les vistes».

Recorden que «aquest banc, juntament amb altres que es van posar l’any 2015, van ser fruit d’un procés de participació interna a l’ens veïnal que posteriorment va ser revisat i acceptat pel consistori manresà. Tot un exemple, al nostre parer, del que hauria de ser la ben entesa participació ciutadana». L’entitat presidida per Joan Antoni Casas retreu que, «després de sis anys fent el seu servei, l’han retirat sense avisar, sense cap motiu que ho justifiqui, o així ho entenem des de l’associació, perquè els motius al·legats ens semblen poc seriosos i que responen a un relat de la por que no compartim en absolut, i que ens sembla que no es correspon amb el model de societat on volem viure».

«Absurd i paranoic»

Lamenten que «el Cos de Mossos d’Esquadra, en concret, la comissaria de Manresa, se senti amenaçada per un tros de fusta ancorat al terra i que està situat a 150 metres de distància. Ho lamentem i de debò que intentem empatitzar amb la tasca policial, que respectem enormement, però no podem compartir de cap de les maneres els criteris exposats per justificar el desplaçament del banc». Es demanen: «és que la retirada del banc impedeix que la caserna es pugui observar estant bo i dret? O és que prohibirem mirar Manresa des d’aquell indret? Què serà el següent? L’Ajuntament tallarà els arbres que hi ha al lloc perquè ningú no s’hi pugui amagar al darrere? I com saben que qui està per allà passejant està observant l’edifici i no Manresa, els Noguers, el Carrefour, el paisatge? Tot plegat sembla absurd i paranoic».

Mostren el seu enuig amb l’Ajuntament per haver retirat el banc «sense motiu i sense previ avís» i li demanen que «posi seny en tot aquest assumpte, i que la regidoria de barris i/o de seguretat ciutadana donin l’ordre escaient perquè el banc torni al seu lloc original». Si la comissaria no vol quedar tant a la vista els recomanen que recuperin la lona verda que durant un temps va cobrir la tanca metàl·lica perimetral.