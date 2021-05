Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat a GPO Enginyeria i Arquitectura SLU la redacció de l’estudi informatiu de la integració urbana i ampliació de la línia Llobregat-Anoia entre Manresa Alta i Manresa Baixador. Per concretar, es tracta de l’estudi que servirà per decidir si és millor construir un nou baixador subterrani sota la plaça Espanya o sota la plaça de la Font de les Oques, atès que el que hi ha ara en superfície al carrer del Primer de Maig anirà a terra.

La redacció de l’estudi informatiu va atraure quatre empreses. L’adjudicatària, GPO Enginyeria i Arquitectura SLU, el farà per un import de 94.775,42 euros IVA inclòs -el pressupost de licitació inicial era d’111.513,60 euros IVA inclòs- i el termini d’execució s’estableix en 7 mesos i 28 dies.

Aquest estudi ha de servir per triar el traçat de les vies a partir del carrer del Primer de Maig. Si la nova estació que rellevarà el baixador es fa a sota de la plaça d’Espanya es dirà Estació Pere III i l’andana central tindrà set metres d’ample i 120 de longitud. És l’opció que agrada més a l’Ajuntament. L’altra alternativa és l’Estació Plaça de la Font de les Oques, amb una andana lateral de quatre metres d’ample i 120 de longitud.

GPO Enginyeria i Arquitectura, SLU, amb seu a Barcelona i oficines a Madrid, forma part del Grup GPO, que va néixer el 1985 amb el nom de Gestió de Projectes i Obres; el 1989 es va transformar en GPO Enginyeria i el 2015 va denominar la capçalera del seu holding d’empreses GPO Group. El 2017, GPO Group es va aliar amb Dar Group a través del qual va ampliar el radi d’acció als cinc continents. Entre d’altres, ha signat el projecte constructiu i la direcció d’obres del circuit de Monmeló i del tram de l’AVE de Barcelona a Franca i a Madrid.

Fet l’estudi informatiu, previst per a final d’any, i decidit el traçat, caldrà licitar, adjudicar i redactar el projecte constructiu i licitar i adjudicar l’obra. Amb un pressupost que es mou entre els 40 i els 60 milions d’euros, aquesta primera operació per millorar la integració dels FGC a la trama urbana de Manresa passa per soterrar tot el traçat a partir de Manresa Alta, per eliminar l’estació Manresa Baixador i rellevar-la per una de soterrada més propera al centre urbà. Les obres s’han d’executar entre els anys 2023 i 2025.