Eudald Carbonell, un dels arqueòlegs de més prestigi i projecció internacional, parlarà avui, a les 7 de la tarda, sobre els orígens i el futur de la nostra espècie en una conferència inclosa en el programa Travessa cap al 2022: un any de reflexió ciutadana, i dins la 7a edició del cicle Ignàgora. Ja fa dies que va exhaurir les localitats.

L’acte tindrà lloc a l’auditori de la Plana de l’Om i porta per títol Homo Sapiens Sapiens, d’on venim?, on anem? Per a qui no tingui entrada, es podrà seguir en directe al canal YouTube d’Inspiració 2022. A banda, comptarà amb servei d’interpretació en llenguatge de signes gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i el Casal del Sord de Manresa i Comarques.

Travessa cap al 2022 és un cicle organitzat per l’Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB.