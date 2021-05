La humanitat avança cap a un desastre. Aquesta és la mala notícia. La bona és que l’espècie humana encara és a temps de reflexionar abans del col·lapse i evolucionar cap a una nova societat amb nous valors. És la reflexió que ahir va exposar a l’Espai Plana de l’Om de Manresa el reputat arqueòleg, investigador i pensador Eudald Carbonell. Va ser el convidat de l’espai de reflexió Travessa cap el 2022, que va omplir la sala. Va pronunciar la xerrada titulada «Homo Sapiens, d’on venim?. On anem?», amb el seu particular barret sobre la taula.

Segons Carbonell, l’espècie «tremola», i necessàriament ha d’evolucionar cap a una altra humanitat «que encara no podem entendre». Però va donar pistes. Pistes que són l’eix del nou llibre que publicarà aviat: «Humanització o extinció. 10 conceptes d’espècie». Els 10 conceptes, que la humanitat hauria de començar a tenir en compte, són els que va exposar. El primer d’ells és la consciència crítica d’espècie per anar cap a una humanització responsable i un creixement conscient. La segona seria la importància de conservar la individualitat col·lectiva davant l’individualisme, i la tercera la socialització. S’ha d’acabar amb la globalització, va comentar, perquè tot i que pot semblar un element progressista «anul·la la diversitat». L’alternativa seria la planetització: incrementar la diversitat. Va explicar que fa 40.000 anys hi havia 6 espècies d’humans. Ara només una, l’Homo Sapiens, però d’aquí a 100 o 150 anys «n’hi haurà més de dissenyades artificialment». Un altra concepte seria eliminar lideratges. «No fan falta», va dir. Finalment, va reclamar la feminització de l’espècie i la seva construcció ecosocial.