L’arquitecte Francesc Rafat és el nou president de l’Associació Amics de la Seu de Manresa, entitat que vetlla per la conservació del temple manresà i per fomentar-ne el el coneixement. Rafat relleva en el càrrec Maria Pilar Pla, que ha estat al capdavant de l’entitat els darrers nou anys.

Pla ja fa temps que preparava el seu comiat del càrrec i en l’assemblea general que van celebrar els Amics de la Seu aquesta setmana es va proposar el nom de Rafat per rellevar-la i va rebre el suport dels membres de la junta.

L’arquitecte fa uns cinc anys que forma part del l’entitat, que també integren Pla, Ramon Prat com a secretari, Antoni Farré com a tresorer, Roser Parcerisas, Antoni Riera, Montserrat Ribas, Jordi Rodó, Montserrat Rovira, Francesc Xavier Escribano, Jordi Franch, la regidora de Cultura Anna Crespo (en representació de l’Ajuntament), i Jean Hakolimana -mossèn Joan-, que és el rector de la basílica de la Seu.

Constituïda el 1971

La constitució de l’associació va tenir lloc el 22 de maig de 1971 amb l’aprovació dels estatuts i el 25 de febrer de 1999 va obtenir la declaració d’entitat d’Utilitat Pública a favor de l’associació, que integren uns 300 membres i que va ser la principal impulsora del Pla director per a la restauració de la Seu que ha fet possible que, any rere any, s’hi facin obres amb les aportacions de la Diputació, la Generalitat, l’Ajuntament i el bisbat de Vic, propietari de la basíli

ca. A banda, l’entitat també ha promogut obres directament a base de fer campanyes entre la ciutadania per recollir diners.