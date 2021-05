El centre de Manresa va acollir ahir a la tarda una concorreguda manifestació al centre de Manresa a favor de la poble palestí. La protesta va estar convocada per l’Associació Al-Nour, de dones marroquines a la ciutat, per denunciar els bombardejos del Govern israelià a la franja de Gaza. El recorregut va començar a la plaça Major, va passar pel Passeig fins arribar a Crist Rei. La marxa estava encapçalada per una pancarta en què es qualificava l’atac militar israelià de «genocidi».