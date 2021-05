L'Oficina Jove del Bages torna a impulsar accions de sensibilització contra els efectes del tabac emmarcades en la Setmana Sense Fum, que tindrà lloc a partir d’avui fins al 3 de juny, principalment localitzades a centres educatius de la ciutat i de caire informatiu.

Per una banda, entre el 17 i el 31 de maig els Punts al Pati dels centres de secundària de Manresa acolliran una activitat informativa on es facilitaran recursos impresos que contenen un recull de dades i coneixements sobre l'impacte del consum de tabac, així com recursos per deixar l'hàbit de fumar. En aquesta permanència es pretén promoure la sensibilització i coneixement del tabac i els seus efectes en el nostre cos.

De la mateixa manera, també es realitzarà l'acció informativa tant a la Universitat de la UManresa-FUB com a l'UPC Manresa, els dies 18 i 19 de maig, repartint també materials informatius.

Alhora, al Casal de Joves de La Kampana s’oferiran diverses activitats els dies 31 de maig, 1 i 3 de juny. Una d’aquestes activitats és una dinàmica per trencar els mites sobre les conseqüències del tabac i conèixer els seus impactes pel que fa a salut, medi ambient, economia, sexualitat, entre d’altres. La segona activitat és convidar als i les joves a la Kampana per crear els “pulmons de la Kampana”, on hauran de posar un globus d’un color o un altre en els pulmons segons si fumen o no, i finalment comprovar si col·lectivament tenen uns pulmons saludables. Les dues activitats es duran a terme a la Plaça d’Icària, davant la Kampana.

L’objectiu de l’activitat proposada i emmarcada en la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la població juvenil de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. Aquesta és una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) i CAMFiC a Catalunya, que durant els últims anys ha organitzat el Programa Atenció Primària Sense Fum a Catalunya (AIFICC, CAMFiC i ASPCAT). Es pot trobar més informació sobre la iniciativa en aquesta web.

Tabac al descobert

L’Espai Jove Joan Amades ha acollit també del 5 al 17 de maig l’exposició “El tabac al descobert”, una mostra itinerant de la Diputació de Barcelona adreçada a joves de segon d’ESO i amb el suport de la regidoria de Ciutat Saludable de l’Ajuntament de Manresa.

El propòsit d'aquesta iniciativa és evitar o, almenys, ajornar l'experimentació amb el tabac. Es pretén generar actituds contràries al consum de tabac i refermar la posició dels joves que no hagin fumat.

L'exposició consta de 10 panells de temàtiques diverses, que es complementen amb la presència d’un dinamitzador que acompanya els i les joves durant la visita.

Acabat el recorregut per l’exposició, els assistents poden participar en el joc "I tu què saps? Juga i descobreix-ho", on hauran de decidir si l'enunciat que se'ls proposa és veritat o mentida. "El tabac al descobert" també disposa d'una pàgina web des d'on es pot descarregar material elaborat per ajudar a generar debat entre l’alumnat.

Enguany un total de 215 persones joves han pogut visitar aquesta exposició ( 13 grups), i anava adreçada a joves d’entre 14-16 anys.