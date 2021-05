Més de dues-centes persones van participar en la jornada de portes obertes del Campus Universitari, que va tenir lloc aquest dissabte al matí de forma virtual. Les universitats UPC Manresa i UManresa van oferir sessions informatives per donar a conèixer la seva oferta d’estudis, així com informació relacionada amb l’allotjament, el transport, la mobilitat internacional, els serveis del Campus Universitari o altres serveis propis de cada universitat. Els participants eren majoritàriament de Catalunya, però també d’altres indrets.

La UManresa va fer diverses sessions dirigides per un professor de cada grau o cicle formatiu de grau superior, que van comptar amb la intervenció d’estudiants o persones titulades en les darreres promocions. El pròxim dissabte 29 de maig se celebrarà una nova jornada en format presencial. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a través d’aquest enllaç.

El campus Manresa de la UVic-UCC ja ha celebrat, al llarg d’aquest curs, dues jornades de portes obertes virtuals adreçades específicament a persones d’origen francès que tenen interès a cursar estudis relacionats amb les Ciències de la Salut a la capital del Bages (Fisioteràpia, Infermeria, Podologia i el doble grau en Podologia i Fisioteràpia).

La UPC Manresa, que ja havia fet dues jornades de portes obertes virtuals els passats 26 de febrer i 24 d’abril que van comptar amb un total de 400 persones inscrites, va celebrar de nou les portes obertes aquest dissabte. Les sessions van servir per donar a conèixer els estudis, les sortides professionals i les instal·lacions d’aquest centre al futurs universitaris i universitàries. El pròxim 15 de juny es durà a terme una nova jornada en format virtual. Totes aquelles persones interessades, poden inscriure’s a través d’aquest enllaç.

La UOC de Manresa va respondre per correu electrònic a tothom qui volia assessorament sobre l'oferta formativa.

La marca Manresa Campus Universitari és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Manresa, les universitats UPC Manresa-EPSEM, UManresa-FUB, Universitat Oberta de Catalunya (Seu territorial de Manresa) i la Biblioteca del Campus Universitari (BCUM), que té per objectiu promocionar Manresa com a ciutat universitària.