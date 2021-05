L’entitat religiosa que gestiona la mesquita de la Sèquia ha adquirit una nau industrial al polígon dels Dolors de Manresa per traslladar-se i així disposar de més espai per organitzar activitats, a part de fer-hi la pregària. Té 1.400 metres quadrats repartits en dues plantes i, per tant, en guanyaran 1.200. «El local on estem ara, al carrer de la Sèquia, és petit i necessitem un lloc més ampli perquè la comunitat creix», afirma Noureddine el Bennadi Ben Masoud, president de l’Associació Islàmica de Manresa, una de les dues entitats musulmanes amb mesquita a la ciutat.

El trasllat encara no es farà efectiu i no s’ha concretat una data de quan entrarà en funcionament la mesquita perquè s’ha d’acabar de pagar la nau i s’hi ha de portar a terme obres de millora. Els treballs d’adequació són claus per obtenir la llicència que ha d’atorgar l’Ajuntament i reconèixer la nau com a centre de culte. «El local està en bones condicions, però el consistori ens ha de dir quin són els requisits que fan falta, i és que, per exemple, hi hem de posar més lavabos», explica el responsable de l’entitat.

A part, encara han d’aportar la meitat del cost de la nau industrial. El preu és de 800.000 euros i fins ara n’han pagat 400.000, i l’associació està estudiant com aportar la quantitat que falta i com fraccionar-ho per sufragar el cost durant un temps, i així no pagar-ho tot de cop. «Feia anys que buscàvem un local adequat a la nostra activitat i per això estem molt satisfets. Ara no podem dur a terme moltes les coses que ens agradaria. Ha estat un esforç molt important per a la comunitat sufragar els costos, però ho hem aconseguit», explica. La intenció de la comunitat és, un cop s’hi pugui traslladar, organitzar activitats obertes a tota la ciutadania, fer classes de llengua per als nens i que les dones també puguin fer-se seva la mesquita.

Noureddine el Bennadi Ben Masoud no només es mostra satisfet per disposar, en el futur, de més espai –ja que a la mesquita actual disposen de 200 metres quadrats– sinó també de la ubicació, ja que al polígon dels Dolors està dins de la ciutat i a l’entorn hi ha suficient zones per aparcar, a part que és fàcil arribar-hi. La nau és al carrer Sallent i té sortida la carretera de Vic, 221.

Manresa té dues mesquites, i a part de la que hi ha al carrer de la Sèquia, n’hi ha una altra ubicada a la via de Sant Ignasi, que gestiona l’Associació Islàmica del Bages, l’altra entitat musulmana de la ciutat. En aquesta mesquita, l’Al-Fath, s’hi estan ultimant unes importants obres de rehabilitació per ser reconeguda de manera oficial com a centre de culte.