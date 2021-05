Durant la darrera setmana s'han produït dues defuncions més a causa de l'epidèmia a la Fundació Althaia de Manresa. Amb aquestes el nombre de víctimes mortals a Althaia puja a 308 que sumades a les 129 que s'han produït a Sant Andreu fan un total de 437 en centres assistencials de la ciutat.

Althaia té 44 pacients ingressats per covid-19, gairebé la meitat dels 81 que hi havia hagut la setmana anterior. Dels 44 ingressos, 12 pacients han ingressat a l’UCI. En aquest mateix període hi ha hagut 56 altes hospitalàries. Hi ha hagut dues defuncions per Covid-19.

Les dades acumulades a la Fundació Althaia són 2.457 pacients ingressats (des del març 2020) i 308 defuncions.

A l’Hospital de Sant Andreu Salut hi ha 4 pacients ingressats per Covid-19 a les unitats d’aïllament. No hi ha hagut cap nou ingrés i sí una alta a domicili i un pacient que ha negativitzat en la darrera setmana. Al centre no hi ha hagut cap defunció en la darrera setmana.

Les dades acumulades a les unitats d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 15 d’octubre són: 270 ingressos, 113 altes (7 a residència, 104 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària) i 65 defuncions.