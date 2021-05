Ibada (Institució Benèfica Amics dels Avis) i Sant Andreu Salut han anunciat la fusió de les seves fundacions. L’operació es farà efectiva a finals de juny d’aquest 2021. A nivell jurídic, la fusió s’articularà a partir de l’escissió que ha realitzat Ibada de l’àrea d’atenció a les persones grans i que assumirà íntegrament Sant Andreu Salut. En paral·lel, Ibada manté sota el seu paraigua l’activitat social, cultural i educativa, tres àrees que no formen part de l’operació de fusió.

El procés de fusió de dues entitats sense ànim de lucre que comparteixen missió, valors, arrelament i model d’atenció centrada en la persona (ACP) es va iniciar la tardor passada amb la signatura d’un conveni de col·laboració. Aleshores, els responsables d’ambdues fundacions ja avançaven que es tractava d’un procés de col·laboració en el qual no hi havia “cap més límit que el que les dues parts, de comú acord, decidissin posar-se”.

Les dues fundacions aposten per avançar conjuntament en la defensa d’un model no lucratiu, arrelat al territori i compromès amb la cultura i la societat locals i les persones. Aquesta és, resumidament, la finalitat de la fusió: aconseguir unes entitats més grans, més compromeses i amb més capacitat per fer millor les coses.

Aquest dimarts han conegut la notícia les plantilles de les dues entitats, juntament amb la garantia que no es produirà cap ajustament ni hi haurà cap canvi en els respectius projectes de futur. De fet, les dues entitats rebran un nou impuls gràcies a les noves perspectives conjuntes de creixement. Els dos patronats han acordat una fusió que es formalitzarà abans del 30 de juny d’aquest any i que mantindrà les denominacions dels centres d’ambdues entitats. Quatre membres del patronat d’Ibada s’integraran en el patronat de Sant Andreu Salut, que s’ampliarà fins als 15 membres.

L’acord arriba després d’un moment de complexitat per a totes dues fundacions, i per tot el sector d’atenció a les persones grans, a causa de la covid-19, en el qual centres i professionals han estat posats a prova en un entorn de màxima pressió. Aquest escenari ha fet encara més evident la necessitat d’unir esforços, talent i treball entre les institucions del territori. Totes dues fundacions tenen un ferm compromís social, ètic i moral, que reivindica l’ofici d’atendre, cuidar i curar; i estan compromeses amb l’entorn.

Actualment, Sant Andreu Salut ofereix una gran diversitat de serveis assistencials, té una plantilla de més de 420 professionals i gestiona més de 500 places, 306 de les quals dins l’àmbit de les residències i els centres de dia. Té un pressupost anual de 17,1 milions d’euros i l’any passat va atendre més de 5.700 persones.

Per la seva banda, Ibada té, a les àrees que s’integren a Sant Andreu Salut, un equip de més de 120 professionals, i gestiona 266 places de residència, centre de dia i habitatges amb serveis i disposa del servei d’ajuda a domicili (SAD). Té un pressupost de 4,5 milions d’euros. L’any passat va atendre 465 persones, 249 de les quals a les residències i centres de dia de Navarcles i Castellgalí.

La suma dels recursos d’ambdues entitats, permetrà disposar d’una entitat gran, amb diversitat de recursos i amb una important presència a la comarca del Bages

Un acte de responsabilitat

Fruit d’aquesta integració, Sant Andreu i Ibada es comprometen a seguir sumant per avançar plegades en l’atenció a les persones en els àmbits sociosanitari, de dependència i social; mantenint el seu estret lligam i compromís amb el territori i les seves persones.

Davant de la tendència marcada per les concentracions de grans corporacions empresarials i la irrupció de nous inversors en el sector d’atenció a la dependència, tant IBADA com SAS creuen que és vital que les entitats sense ànim de lucre del territori trobin la seva manera d’entendre’s. És d’aquesta manera, com es sumen coneixements i recursos per seguir avançant i innovant, amb l’única finalitat d’adaptar-se a les necessitats del territori i les persones.