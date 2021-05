«Deixem que totes les persones siguin lliures, que se sentin com són, que estimin a qui vulguin i com vulguin». És el desig que va expressar la representant del Grup Transfamílies del Bages, Cecília Comas, durant la commemoració institucional per commemorar el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia.

El grup de suport mutu i d’acompanyament de les famílies amb fills transsexuals es va presentar ahir en públic durant un acte que va tenir, al final, el seu moment culminant. Va ser durant la representació de l’espectacle Arrels. Una història musicada basada en fets reals que narra la transformació de la Mia en el Rai, amb tots els dubtes i emocions que genera un trànsit d’aquest tipus. Amb text i música de Mar Puig i Mateu Peramiquel, i la interpretació de Leo Raventós i Vinyet Morral, va rebre una llarga ovació.

El mateix que la intervenció de Comas. Amb un to pausat va explicar que no són una associació ni una entitat, sinó un grup d’acompanyament per «compartir experiències, reflexions i aprendre». Va assegurar que quan un fill o filla expressa que no se sent identificat amb el seu sexe hi ha un «xoc emocional» per les famílies, però que cal acceptar «la seva identitat de gènere. Necessiten que se’ls reconegui i que se’ls accepti». 17 famílies de Manresa, el Bages i comarques de l’entorn formen part del grup.

A l’acte l’alcalde Marc Aloy va afirmar que els darrers anys s’ha avançat, però «no n’hi ha prou» perquè entre altres coses «no parlem d’un dret qualsevol, sinó de la pròpia identitat». Va expressar el seu desig que s’arribi a la plena normalitat i que «el fet que hi hagi un alcalde homosexual no sigui notícia perquè no té importància». Per això va anunciar que l’Ajuntament no s’aturarà «fins el dia que no calgui celebrar el 17 de maig. Volen un país tolerant, obert i igualitari. Per viure com som i amb llibertat, plantem cara avui i sempre a la LGTBIfòbia», va sentenciar.

L’acte es va celebrar a la Plana de l’Om. També hi van intervenir la regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament, Cristina Cruz i la delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps. Cruz va afirmar que l’Ajuntament està compromès a treballar perquè es pugui viure la diversitat dignament, i Camps va assegurar que les polítiques LGTBI han de ser prioritàries. «Totes les polítiques han de tenir una mirada de gènere», va dir.