El Centre de Dia Sant Andreu ha tornat a obrir les portes i a reprendre la seva activitat, més d’un any després. El servei s’havia aturat el 12 de març de 2020 a causa de la situació de pandèmia i s’ha pogut reobrir garantint totes les mesures de seguretat.

Un retorn esperat, tant per a les persones ateses com per a les seves famílies, que poden tornar a una certa normalitat en la seva quotidianitat, i també pels professionals d'aquest servei. Després de la benvinguda, professionals i persones ateses han portat a terme un gest simbòlic d'actualitzar el calendari en què cada dia es posa la data i que s’havia quedat aturat en el 12 de març de 2020. En la represa del servei, les persones ateses del Centre de Dia Sant Andreu han portat a terme una dinàmica per poder-se presentar i conèixer.

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.