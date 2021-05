Malgrat la pressa que es detecta en múltiples fronts per passar pàgina de l’epidèmia, la covid-19, hores d’ara, encara no és al sac ni està ben lligada. La darrera setmana han perdut la vida a causa de la malaltia dues persones més a Althaia i, ahir, el nombre d’ingressats, sumant els de Sant Andreu, era de 48. Això sí, el nombre d’ingressats era gairebé la meitat dels 87 que hi havia set dies abans.

Aquesta és la situació hores d’ara: víctimes mortals i gairebé mig centenar de persones ingressades.

Això vol dir que l’afectació cal situar-la a la banda baixa de les tres onades que s’han produït fins ara, però és notablement pitjor que la que hi havia el passat estiu.

Quina era la situació fa un any? El 19 de maig del 2020 hi havia 45 ingressats als centres assistencials de Manresa. Fins aquell moment s’havien produït 228 víctimes mortals.

Des d’aquell dia fins avui hi ha hagut 209 defuncions més a causa de l’epidèmia.

Amb les dues morts de la darrera setmana a Althaia, el total de decessos als centres assistencials de la ciutat per l’epidèmia és de 437, dels quals 308 a Althaia i 129 a Sant Andreu.

Les circumstàncies no són les mateixes perquè s’ha vacunat una part de la població i això ha de marcar la diferència. Però seran les dades que es puguin constatar en les properes setmanes i mesos les que aportaran les certeses sobre l’evolució de l’epidèmia.

Hores d’ara hi ha 44 persones ingressades per covid-19 a Althaia i 4 a Sant Andreu. Tres més que fa un any. Un altre aspecte rellevant és el del nombre d’ingressats a l’UCI de l’hospital Sant Joan de Déu: dotze.

L’UCI no es buida. La setmana passada hi havia tretze persones a l’UCI d’Althaia, ara una menys.

La tercera setmana d’abril hi havia ingressades 9 persones a l’UCI per l’epidèmia. Es va arribar a un punt de saturació que va fer necessari desviar crítics a altres hospitals i, hores d’ara, encara en queden, com s’ha dit, dotze.

Una altra xifra a l’alça és la de les altes acumulades. Entre les 2.457 donades per Althaia i les 160 de Sant Andreu fan un total de 2.617.

Són 57 altes més que la setmana anterior, de les quals 56 donades per Althaia i una per Sant Andreu.

Les altes, les defuncions i el mig centenar d’ingressats mostren que a l’entorn de tres mil persones han hagut de ser hospitalitzades a Manresa a causa de l’epidèmia.

Es tracta d’una quantitat enorme que ha estat entomada durant els darrers quinze mesos pel professionals de la sanitat que treballen a la ciutat. Uns professionals que el febrer del 2020 no sabien que haurien d’atendre tal volum d’afectats amb una xifra de víctimes mortals que supera àmpliament els quatre centenars.

Després de tant esforç cal continuar reiterant les crides a la prudència i a la responsabilitat per evitar contagis.