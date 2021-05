L’Ajuntament de Manresa ha presentat un nou servei d’informació municipal i de comunicació d’incidències que es durà a terme a través d’un sistema automatitzat de WhatsApp. Per accedir-hi, només cal guardar el número 644 069 801 a l’agenda de contactes del dispositiu mòbil i enviar un WhatsApp posant la paraula “hola”. També s’hi pot accedir a través de l’enllaç aju.cat/Manresa. La presentació del nou canal ha anat a càrrec de la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet i Massana.

El nou servei de missatgeria permetrà una comunicació més directa entre la ciutadania i l’Ajuntament, i facilitarà que la informació que es requereix arribi amb molta més rapidesa i d’una manera més detallada i concreta a la població. Cal subratllar, també, que es tracta d’un canal bidireccional, en el qual la ciutadania trobarà una resposta personalitzada a les seves demandes i podrà establir un diàleg "fluid" amb l’Ajuntament. Tal com ha destacat la regidora, l’objectiu és “apropar els serveis municipals a la ciutadania i millorar-hi la comunicació, aconseguint també optimitzar la gestió del temps amb l’automatització de processos, i fent-ho amb un sistema de missatgeria molt conegut i sense cost”.

El sistema combina una part de primera atenció automatitzada, a partir de converses digitals prèviament dissenyades, amb una part personalitzada, que estarà assistida per personal municipal. Es tracta d'un nou pas endavant després que l'Ajuntament de Manresa hagi posat en marxa un nou portal de govern obert i transparència per apropar la informació a la ciutadania.

El nou canal s’estrena amb un menú de vuit serveis —que podran anar augmentant— entre els quals destaquen el Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) i Serveis Socials, tres àrees que amb el nou sistema preveuen augmentar la fluïdesa de la comunicació cap a la ciutadania i viceversa. La combinació d’informació automatitzada amb la personalitzada fa que, per una banda, es pugui rebre informació de manera ordenada, agrupada i sempre actualitzada, de forma immediata, i que de l’altra s’enviï una petició per contactar amb el personal municipal quan sigui necessari. Per exemple, dins l’apartat del CEDEM, es pot rebre informació sobre els cursos de formació que estan en marxa o sobre les ajudes i subvencions vigents. I a l’apartat del CIO es poden consultar les ofertes de feina i l’oferta de formació, entre altres.

El menú es completa amb un apartat d’informació municipal —des d’on es poden consultar les notícies de l’Ajuntament, l’agenda d’activitats, les farmàcies de guàrdia i les agendes i telèfons municipals—; un apartat d’informació turística; un apartat per configurar les preferències —on també s’informa de les condicions legals i del tractament de les dades—; un apartat per demanar cita prèvia i també una opció per comunicar incidències.

Comunicar incidències

El canal de WhatsApp permet a la ciutadania comunicar qualsevol tipus d’incidència a la via pública. Aquest apartat desplega un submenú en el qual caldrà indicar si la incidència està relacionada amb neteja i residus, parcs i jardins, enllumenat públic, mobiliari urbà, calçada i voreres, circulació i transport urbà o altres tipus d’incidències. A partir d’aquí, el sistema demanarà que es detalli la incidència, s’escrigui l’adreça d’on s’ha produït i s’adjunti, si es vol, una imatge.

El WhatsApp s’afegeix així als altres canals dels que ja disposa l’Ajuntament per a comunicar incidències: els telèfons d’atenció ciutadana 010 i 93 878 23 01 i a l’apartat de ‘Serveis i Tràmits’ de la web municipal.

Durant la presentació, la regidora Clotet ha avançat que també s’està treballant en un sistema de vídeo-conferència que permetrà fer tràmits que requereixen signatura de manera virtual.