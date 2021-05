L’Ajuntament de Manresa ha estrenat aquesta setmana un nou portal de Govern Obert i Transparència per millorar la informació que ofereix a la ciutadania sobre l’activitat municipal, en la línia de les actuacions vinculades a reforçar la transparència i la proximitat de l’actuació del govern de la ciutat. Aquest portal substitueix el portal de govern obert i transparència que es va posar en marxa a finals de desembre del 2014.

La nova web incorpora novetats en l’estructura de la informació, en la quantitat i qualitat del contingut de la informació i en la incorporació de dades obertes provinents de diferents fonts. En paraules de la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet i Massana, la voluntat és apropar la informació a la ciutadania: “la informació no només hi ha de ser, sinó que ha de ser fàcil de trobar, i ha de ser intel·ligible i ha d’estar actualitzada, aquests són els objectius que perseguim posant en marxa el nou portal”.

En el nou portal, la informació s’estructura en cinc àmbits: informació institucional i organitzativa; acció de govern i normativa; gestió econòmica; contractes, convenis i subvencions; i serveis i tràmits. S’hi pot arribar directament a través de la direcció manresa.cat/trans/ o a través dels diferents àmbits descrits, clicant a la pestanya ‘Ajuntament’ de la portada de la web municipal.

Dins l’àmbit d’informació institucional i organitzativa, es pot trobar informació com ara l’organigrama, la composició del consistori, informació sobre els grups municipals o l’oferta pública d’ocupació, entre altres. Dins l’àmbit d’acció de govern i normativa es troba la informació relacionada amb els òrgans de govern, els plens municipals —amb vídeo-actes de les sessions o les proposicions que es debaten—, les juntes de govern, els plans i programes municipals i les ordenances, entre altres. En l’àmbit de Gestió Econòmica hi apareix tota la informació relacionada amb el pressupost; i en el de Contractes, Convenis i Subvencions tota la relacionada amb els contractes i les subvencions. Finalment, en l’apartat Serveis i Tràmits, s’hi troben els serveis d’atenció ciutadana i totes les opcions per fer tràmits amb l’Ajuntament.

A banda, també es pot accedir a tres eines interactives que s’actualitzen periòdicament. Es tracta del Pressupost Municipal, del Pla de Govern i de l’apartat de Participació. I s’inclouen també les darreres notícies que fan referència a l’àmbit de Transparència i Govern Obert, les darreres actualitzacions que s’hi han fet i la informació més consultada per part dels usuaris. Segons les dades de consulta, entre el maig del 2020 i el maig del 2021 la informació més consultada ha estat la referent a l’Oferta Pública d’Ocupació (amb 14.718 visites) i la composició del consistori, amb 8.003 visites.

Finalment, el nou portal manté una secció de dades obertes on es pot trobar informació completa de la ciutat sobre l’agenda d’actes, entitats, equipaments, activitats econòmiques, carrers, itineraris o informació estadística de població, entre altres, però també, com a novetat, de dades provinents de fonts supramunicipals, a través del portal de dades obertes de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). L’obertura de dades públiques —conegudes com a Open Data— consisteix a posar la informació que posseeix el sector públic a l’abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió.

Màxima puntuació

L’Ajuntament de Manresa ha aconseguit, per setè any consecutiu, el màxim nivell de transparència. Així ho ha acreditat el Segell Infoparticipa que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet i Massana, ha recollit recentment. El consistori manresà repeteix així els excel·lents resultats que ja va obtenir en les anteriors edicions d’aquests reconeixements, compartint el màxim nivell amb 39 ajuntaments catalans més.

El Mapa Infoparticipa és una plataforma que va ser concebuda l'any 2012 pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP) per publicar els resultats d'avaluar la informació que ofereixen els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions en les seves pàgines web, amb l'objectiu de promoure’n la millora. Actualment aquest projecte es gestiona des del nou grup de recerca ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) fruit de la fusió del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural i Publiradio.

Reconeixement

L’Ajuntament de Manresa ha obtingut un reconeixement a la VI Edició dels Reconeixements Administració Oberta corresponents a l’any 2020. Es tracta d’uns guardons que s’atorguen als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. L’AOC els atorga anualment a les administracions capdavanteres en transformació digital. Manresa figura en el top ten del rànquing d’Ajuntaments de més de 50.000 habitants.