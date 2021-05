«L’equip de govern ens demana obrir un parèntesi de sis mesos per reflexionar conjuntament sobre els efectes de la covid i determinar com afecta als serveis a la gent gran i, especialment, al projecte de residència [al Xup]. Nosaltres estem oberts al diàleg, mentre no sigui una estratègia dilatòria ni una maniobra per amagar, amb problemes conjunturals provocats per la covid, el que realment són dèficits estructurals que la ciutat fa anys que arrossega».

Aquest és el balanç que ha fet la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran pel que fa a les converses amb l’Ajuntament gairebé un any i mig després de l’acord que van signar per millorar diversos temes relacionats amb la gent gran. Entre altres, «el compromís de construir una residència d’iniciativa municipal al barri del Xup». La plataforma apunta que, «atès que la dotació d’aquestes places es competència del govern de la Generalitat, és a ell a qui adrecem en primera instància la nostra reivindicació, però també a l’Ajuntament de Manresa, com a administració més propera, per tal que, conjuntament, treballin per dotar a la ciutat, en el terrenys previstos del Xup, d’una residència d’aproximadament un centenar de places, sota un model innovador, de qualitat i de servei públic, tan pel que fa a la inversió com a la seva gestió posterior». Reclama que l’Ajuntament «lideri amb claredat aquesta reivindicació i l’urgim a no demorar més totes les gestions i acords amb la Generalitat de Catalunya que portin a iniciar el procés de construcció de la residència, que ja va amb retard respecte del calendari inicialment previst», destaca.