El ple de l'Ajuntament de Manresa va fer l'aprovació provisional, amb els vots a favor de l'equip de govern d'ERC i Junts i l'abstenció del PSC, Fem i Ciutadans, de la imposició de contribucions especials i de l’acord d’ordenació concreta del tribut per a la realització de les obres del Projecte d’urbanització del passatge del Torrent dels Predicadors.

L'obra està valorada en 120.000 euros, de les quals els veïns pagaran el 90%, 108.000 euros.

L'expedient justifica aplicar contribucions especials en aquelles que tenen la consideració d'obres municipals que produeixen un benefici o augment de valor en els béns dels particulars, i per tant, es poden establir i exigir contribucions especials per a la seva realització.

Actualment, el tram de passatge objecte del present projecte no està urbanitzat i presenta un acabat de terres compactades amb presència de graves. Els pous i reixes existents, que

desemboquen directament al torrent soterrat, estan envoltats de retalls de formigó.

A nivell de serveis, el passatge disposa d’enllumenat públic de traçat aeri i de xarxa d’electricitat també aèria. El sanejament es produeix a través del torrent soterrat. En canvi, el passatge no té accés a la xarxa d’aigua potable ni a la xarxa de telecomunicacions.

Atès que el tram objecte del present projecte no està urbanitzat, esdevé necessari procedir a la seva urbanització per tal de completar l’actuació executada l’any 2008.

L’àmbit de les obres inclou un tram de 150 m de longitud del passatge Torrent dels Predicadors, que resta delimitat, d’una banda, pel carrer del Cos i, de l’altra, pel límit de la urbanització executada durant l’any 2008. Dos anys després, el 2010, el passatge va deixar de ser un cul-de-sac.

Es proposa una solució en plataforma única, amb recollida central de les aigües. Es mantenen les pendents suaus existents, tot i que s’adapta la topografia per tal de millorar els acords amb els accessos de vehicles existents, per tal d’evitar l’entrada d’aigua.

L’àmbit de l’obra abasta també 25 m2 del tram ja urbanitzat, que caldrà enderrocar i refer per tal d’adaptar les pendents i configurar un acord amb la topografia de la nova urbanització, que es veu condicionada per les cotes dels garatges de les finques existents. Per la banda del carrer del Cos, atès que hi ha un canvi de rasant entre la vorera del carrer i l’inici del passatge, es considera convenient fixar el límit de la solució adoptada en la línia de façana del carrer del Cos, i refer la part de vorera de panot que afronta amb el passatge.

Es preveu conservar el gual de formigó prefabricat existent. La urbanització prevista també preveu la reconstrucció dels acords dels accessos existents, dels quals tres són accessos de vianants i es resoldran mitjançant graó. La resta, es resoldran mitjançant rampes de formigó elaborades in situ en l’ample de la façana, que no hauran de superar desnivells superiors a 15 cm.