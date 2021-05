El dia 1 de juny havien d’entrar en funcionament les fotomultes a l’àmbit de les Escodines entre la plaça de Sant Ignasi i el casal del barri per funcionar com a illa de vianants. L’Ajuntament, però,ha decidit ajornar-ho quinze dies, segons ha pogut saber aquest diari.

La frenada de la posada en marxa de les fotomultes en la data que estava previst té a veure amb la queixa dels residents del barri que viuen als carrers Vell i Nou de Santa Clara, Barceloneta i Purgatori, que, com va explicar aquest diari (vegeu edició del 12 de maig), volen formar part de l’illa de vianants per poder-hi passar amb cotxe per arribar a casa seva sense haver de donar la volta que els suposaria no poder-ho fer passant per la plaça de Sant Ignasi, que és on hi ha la càmera, que actualment està tapada.

Comptar els guals

Segons els veïns, la intenció de l’Ajuntament és comptar els guals dels afectats per conèixer el volum de vehicles dels carrers que ara queden fora de l’àmbit i que en volen formar part i, en base a això, decidir. Tot plegat es va explicar en la trobada celebrada abans d’ahir al vespre al pati del Casal de les Escodines; una reunió prevista el 13 d’abril passat que es va ajornar per pluja.

En la trobada informativa van intervenir David Aaron López, regidor d’Urbanisme i Mobilitat; Queralt Torres, Cap de Secció de Mobilitat a l’Ajuntament; Carme Carrió, presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines, i alguns dels veïns presents. Un dels temes que es va posar damunt la taula va ser la possibilitat que el carrer del Doctor Llatjós, que ara té un sol sentit per anar del carrer de la Divina Pastora al Nou de Santa Clara, passi a ser de doble sentit, de manera que els cotxes que vagin al carrer del Purgatori i al de la Barceloneta hi puguin arribar més directament a base d’afegir algun altre canvi en la circulació actual. D’entrada, això suposaria poder tallar l’illa de vianants a l’alçada del carrer del Purgatori; ni al Casal de les Escodines -com preveu l’Ajuntament i està d’acord que es faci l’associació de veïns- ni al capdamunt del carrer Nou de Santa Clara, com demanen els veïns. Queda per veure.

L’Ajuntament va anunciar el 30 de març passat la decisió de convertir la plaça de Sant Ignasi i els carrers Escodines, Sant Bartomeu, Montserrat, Sant Antoni, Aiguader, plaça del Salt, i els passatges Juvells i Escodines, en una illa de vianants i de col·locar una càmera de fotomultes a la plaça de Sant Ignasi a imitació del sistema que ja funciona als carrers de Sobrerroca, a la plaça Gispert i a un tram del carrer d’Alfons XII. Donava resposta a la petició de l’associació de veïns del barri per reduir els 2.000 cotxes que es calcula hi poden arribar a passar ara de mitjana en un sol dia a 200.

Només podran circular pels carrers esmentats -amb l’autorització convenient que han pogut sol·licitar a l’Ajuntament amb aquests dos mesos de marge- les persones residents, titulars d’activitats i propietàries de guals. També s’hi podran fer operacions de càrrega i descàrrega en l’horari autoritzat i hi tindran el pas obert els vehicles de mobilitat reduïda, els d’emergències, els de serveis públics i els de trasllat de malalts.