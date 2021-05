L'exposició 'Feminista havies de ser' arriba a Manresa i es podrà veure fins al 18 de juliol al Centre Cultural El Casino. La mostra, que està comissariada per la periodista Natza Farré, reivindica d'una manera diferent i creativa el feminisme. Farré proposa un recorregut per alguns dels motius que justifiquen la seva necessitat com a moviment d'alliberament de les dones per transformar la societat i assolir la igualtat de gènere.

'Feminista havies de ser' s'inaugurarà el pròxim 27 de maig en un acte amb aforament limitat a la Sala d'Exposicions del Centre Cultural El Casino que comptarà amb la presència de la comissària de la mostra, Natza Farré Maduell, el director general de Difusió de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Rio González, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, la regidora delegada de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols, i la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz Mas.

L'objectiu d'aquesta exposició és, en paraules de Farré, "continuar acostant el feminisme a la ciutadania, però sobretot donar eines per acabar amb els masclismes que ens envolten". Així mateix, pretén que els visitants es facin preguntes, descobreixin o "reafirmin masclismes permanents en la nostra vida i fent el recorregut es trobin que, finalment, l'activisme quotidià, la denúncia, la protesta, les manifestacions, sí que són capaces de moure processos i canvien la història".

A banda, la mostra també posa de manifest diferents situacions: la bretxa salarial, l'escassa presència de les dones en càrrecs directius, l'assetjament sexual i la violència, les escasses polítiques de conciliació laboral o el fet que les dones assumeixen prop del 70% de les tasques domèstiques i familiars.

La proposta, que sintonitza amb l'esperit revolucionari i reivindicatiu de l'activista afroamericana Angela Davis, feminista i lluitadora pels drets civils i contra la discriminació racial, està organitzada pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Activitats complementàries

Paral·lelament a l'exposició, es duran a terme activitats complementàries adreçades a diferents públics:

Visita guiada a l'exposició 'Feminista havies de ser' de Natza Farré

Dijous 27 de maig a les 19 h

Cal reservar plaça enviant un correu electrònic a centrecultural@ajmanresa.cat o bé trucant al telèfon 938720171

Places limitades. Gratuït

Taller: Plaer i sexualitat conscient

Dimecres 2 i dijous 3 de juny

Adreçat a dones diverses

A càrrec d'Elena Serrano Elena, Sex Coach, educadora sexual i terapeuta de parella

Connectarem amb la sexualitat, sensualitat i feminitat per a empoderar-te sexualment i conèixer els diferents orgasmes i el plaer.

Hora: de 18:30 h a 20 h

Lloc: Centre Cultural el Casino (en format virtual en cas de majors restriccions sanitàries)

Inscripcions a manresa.cat/dona fins al 28 de maig

Places limitades. Gratuït

Taller d'autodefensa feminista