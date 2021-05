Manresa estrena demà divendres, a les 4 de la tarda, el nou ascensor públic que salva un desnivell d’uns sis metres per unir el Passeig de Pere III, a l'alçada de plaça Espanya, amb el carrer Circumval·lació. L’actuació suposa una gran millora per a l’accessibilitat i la connectivitat de persones cap al Parc de Puigterrà i cap al Casal de la Gent Gran del carrer Circumval·lació.

Amb la posada en marxa de l’ascensor es dona resposta també a una de les quatre propostes guanyadores del pressupostos participatius corresponents a l’any 2017, que va ser presentada pel Casal de la Gent Gran i la ciutadana Josefina Pla.

L’acte de estrena i primers viatges es farà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el 1r tinent d’alcalde regidor de Presidència, Valentí Junyent Torras; el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí; la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet i Masana; així com de representants del Casal de la Gent Gran i de l’Associació de Veïns Passeig i Rodalies.

El volum de l'ascensor s’ha construït amb estructura metàl·lica. La seva formalització ha volgut alterar el mínim possible els talussos enjardinats de l'indret. S’ha recobert amb malla metàl·lica perquè sigui colonitzat per plantes enfiladisses. La cabina té les portes de vidre per garantir-ne la visibilitat i la seguretat.

L'actuació es va iniciar el 20 de juny de l’any passat i ha tingut un pressupost de 155.147,37 euros (iva inclòs), i s’ha finançat amb partides dels pressupostos participatius, des del pla de millora de voreres i amb aportacions acordades pel Consell de districte Centre.

Amb aquest ascensor al Passeig, Manresa augmenta fins a quatre els elevadors públics a la ciutat. Els altres tres són el de la plaça de la Reforma, el que comunica el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major i el que lliga el carrer del Remei de Baix amb el del Remei de Dalt.