El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat, per unanimitat, quatre línies d’ajuda dirigides específicament a petits tenidors per tal d’incentivar el lloguer d’habitatge buit de la ciutat i d’incrementar la borsa de pisos socials.

La primera de les línies d’ajuda fa referència al pagament de l’IBI. Es proposa una bonificació del 100% per aquelles persones propietàries que participin en programes de lloguer social de l’Ajuntament. La segona línia permetrà ampliar la cobertura de l’Aval Lloguer establerta per la Generalitat de Catalunya, que és de sis mesos, amb tres mesos més. La tercera preveu atorgar subvencions perquè la propietat pugui continuar rebent un import de lloguer social en cas d’impagament o ocupació per part d’una família en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social. La quarta línia d’ajuda fa referència als microcrèdits, també destinada a petits propietaris, per a l’arranjament d’habitatges buits, que ja fa uns anys que funciona i que té com a objectiu incrementar l’obtenció de cèdules d’habitabilitat per fer créixer el parc de lloguer, especialment el del centre històric.

En una primera ronda de la convocatòria es resoldran les peticions relatives al centre històric i, en la segona, es valoraran la resta de sol·licituds. Es pot demanar un microcrèdit de fins a 12.000 euros, a un interès del 0% i a retornar en 6 anys, en quotes mensuals.

Totes les accions que es portaran a aprovació del ple formen part del Pla Local d’Habitatge de Manresa 2017-2022.