El ple de l’Ajuntament de Manresa, celebrat ahir, va permetre conèixer més sobre el nou model de gestió de residus que s’aplicarà a la ciutat. La deixalleria tindrà un taller per reparar electrodomèstics i mobles -amb la pretensió que tinguin una segona vida-, i el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, també va avançar que les bosses d’orgànica seran gratuïtes.

Les explicacions es van donar en el punt en què es demanava al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus que s’encarregui del servei de recollida dels electrodomèstics i mobles que s’abandonen al carrer. També que es fes càrrec del subministrament de bosses compostables per a l’orgànica.

El regidor de Ciutat Verda va explicar que es tractava de nous passos per assolir el nou model i «posar ordre per intentar optimitzar» el servei.

Hi haurà una redistribució de les tasques de recollida de residus. D’aquesta forma la recollida de voluminosos es proposa que passi a realitzar-la el consorci de residus, «perquè tenen un projecte entre mans que creiem que és molt interessant».

El regidor de Ciutat Verda va explicar que es pretén «vincular la recollida de voluminosos, sempre que sigui possible, a la seva reparació, adequació i futura reutilització amb revenda o destinació a usos socials».

Va posar com exemple que quan es reculli una rentadora abandonada al carrer s’intentarà arreglar i es durà «al tallar que s’haurà de crear a la deixalleria».

Un cop arreglada es destinarà a finalitats socials o a botigues de segona mà i «d’aquesta forma evitarem que una part dels voluminosos que els ciutadans acaben llançant vagin a parar a l’abocador».

També va explicar que hi ha un 20% de la fracció orgànica que es recull que no s’aprofita sinó que acaba a l’abocador perquè hi ha ciutadans que fan servir bosses de plàstic que impedeixen el seu correcte tractament.

Per potenciar la utilització de bosses compostables es passarà a distribuir-les de forma gratuïta, però finançades amb la taxa que paguen els propis ciutadans.