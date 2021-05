L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la plataforma digital de participació ciutadana «Decidim Manresa». Es tracta d’una eina que ja utilitza la Generalitat i altres municipis i que ha de servir per vehicular tots els processos participatius promoguts pel consistori manresà. Des del nou espai es podrà generar debats, escollir propostes, introduir idees i, en definitiva, afavorir i incentivar la participació ciutadana.

La primera campanya que s’ha posat en marxa a la plataforma és la de «Cafè Manresa, Cafè de Comerç Just. I tu, què tries?». Convida la ciutadania a escollir entre dues imatges que representen el comerç just. La votació es porta a terme a set municipis que també prenen part en aquest projecte. L’opció que guanyi passarà a ser l’embolcall de Cafè Manresa. Es tracta d’una iniciativa per promoure el comerç just.

Es pot accedir a «Decidim Manresa» a través de la pàgina web de l’Ajuntament.