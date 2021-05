Un projecte que vol ser un referent en l’àmbit sociosanitari i que, de fet, segons va explicar ahir Xavier Gironés, director d’Investigació i Innovació a la FUB, a nivell d’Europa ja s’està posant com a exemple pel que fa al treball amb agendes compartides, una manera de definir la col·laboració entre actors d’un mateix territori que comparteixen repte. En aquest cas, el repte és l’atenció a la dependència i a la cronicitat i l’eina el PECT (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial) BAGESS (Big Data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social).

El PECT BAGESS, presentat ahir al migdia a la sala d’actes de la FUB1 amb un evident entusiasme per part dels participants, té un pressupost de 2.762.752,70 euros, un 50% dels quals finançats per la Generalitat (1.381.376,35 euros), que ha estat qui l’ha aprovat. Amb aquests diners, les institucions i entitats que en formen part portaran a terme set línies d’actuació centrades en la creació d’eines tecnològiques i de nous models d’assistència que beneficiïn les persones dependents i amb malalties cròniques i les seves famílies, així com el personal sanitari i social que les atén.En definitiva, es tracta de millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de persones i, alhora, suposa una valuosa injecció econòmica per al territori.

Les entitats sòcies són l’Ajuntament de Manresa, que es cuida de la coordinació; la FUB, la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut, la Fundació Ampans, l’ICS (a través de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol) i el centre tecnològic Eurecat. Tenen temps fins al 31 de desembre del 2022 per fer els seus respectius projectes, un termini que es pot prorrogar i un treball que es vol que tingui continuïtat més enllà d’aquesta data.

El punt de partida del projecte és el conegut envelliment i sobreenvelliment poblacional del Bages, que ha propiciat l’aparició de casos d’alta vulnerabilitat a nivell sociosanitari i, alhora, ha fet ascendir el nombre de persones dependents, i cuidadores que també pateixen les conseqüències de les alteracions en salut.

Valentí Martínez, director general de la FUB, va celebrar que sigui una iniciativa de territori. La seva operació passa per l’acompanyament de projectes de recerca en el camp de la salut i social.

Manel Jovells, director general de la Fundació Althaia, va dir que «estem contents perquè aquest projecte va al moll de l’ós de dos eixos essencials de la nostra estratègia, que és la transformació digital de la medicina» i «l’atenció a la cronicitat». Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut, que va felicitar als autors del nom (BAGESS), va especificar que crearan i desenvoluparan l’Observatori de la Dependència i la Cronicitat del Bages.

Per part de l’ICS, Anna Forcada, gerent territorial a la Catalunya Central, va parlar de la contribució de l’atenció primària al projecte amb la creació d’un Laboratori d’estadística i anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages, «que serà un exemple per a la resta de comarques». El director general de la Fundació Ampans, Toni Espinal, que es va afegir a les felicitacions i agraïments als impulsors i coordinadors fetes pels seus predecessors, va informar que crearan eines de difusió i serveis al voltant de la dependència i la cronicitat mitjançant una web i una App. Juanjo Martín, gerent territorial d’Eurecat, que va destacar l’ambició del PECT a nivell de la tecnologia, va dir que «el nostre objectiu és definir, desenvolupar, desplegar i validar tot el que és un sistema d’assistència integrada basat en la medicina personalitzada per als pacients».

Mariona Homs, regidora d’Acció i Inclusió Social, i l’alcalde Marc Aloy, van obrir i tancar l’acte, respectivament. Gironés va ser l’encarregat d’explicar tot el camí fet pel projecte. Els tres es van encomanar de l’entusiasme que va caracteritzar l’acte.

PECT BAGESS ha obtingut la cinquena millor puntuació de 19 projectes aprovats i 9 denegats a tot Catalunya, i ha estat presentat per la Generalitat en diversos fòrums europeus com a exemple d’agenda compartida entre administracions i ens del territori pel que fa a solucions innovadores i competitives aplicades a un àmbit concret, en aquest cas el sociosanitari.

A final de novembre del 2019 l'Ajuntament va portar la proposta presentada ahir al programa de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). Després de diversos tràmits d'esmena i de canvis de partida motivats per la covid, es van aprovar els projectes més ben valorats.

A final de novembre del 2019 l’Ajuntament va portar la proposta presentada ahir al programa de Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). Després de diversos tràmits d’esmena i de canvis de partida motivats per la covid, es van aprovar els projectes més ben valorats. El