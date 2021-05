Els veïns del Xup van recollir gairebé 4.000 euros en tres hores per ajudar a pagar el funeral i enterrament del nen de 7 anys que va morir ofegat divendres passat a la riera de Rajadell, en un gorg proper al barri. L’associació de veïns es va solidaritzar amb la família i per aquest motiu va engegar una iniciativa amb la finalitat de costejar les despeses.

El Xup és el barri més empobrit de Manresa i la renda de moltes de les famílies que hi viuen és molt baixa. El succés que va tenir lloc fa una setmana va colpir els veïns del Xup. Els pares del nen són d’origen magrebí i les dues associacions islàmiques de la capital del Bages han volgut destacar el gest solidari de les persones que viuen al barri al reaccionar tan ràpidament donant el suport que necessitava la família.

En un comunicat, les entitats musulmanes afirmen que «la solidaritat demostrada per tots els veïns respecte el suport donat a la família es pot considerar un exemple a seguir». En aquest sentit destaquen que, en aquest cas, al Xup «han desaparegut totes les sensibilitats, estereotips i, a vegades, la poca comunicació entre el veïnat, que ha estat substituïda per un gran recolzament a la família en tots els sentits». Per aquest motiu les associacions islàmiques diuen que «ha sigut una lliçó de generositat, de convivència, de respecte i d’una solidaritat sense fronteres» i que «aquesta lliçó consolida la pertinença a les terres catalanes».

Els responsables de la comunitat musulmana de Manresa fan una crida a l’Ajuntament i a la Generalitat per «multiplicar els seus esforços i invertir en tots aquells projectes de desenvolupament comunitari i fer del Xup un model a seguir en les polítiques d’interculturalitat».