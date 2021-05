Roberto Vázquez i la seva dona són dos veïns de Mondragón, al País Basc, que viuen a Manresa des del setembre de l’any passat per acompanyar a la seva filla, que està fent el MIR a l’Hospital Sant Joan de Déu. Ella ja està vacunada i a ells els toca ara perquè tenen 56 i 57 anys. El problema és que no estan empadronats a Manresa i, per tant, no tenen targeta sanitària, de manera que quan van demanar al CatSalut com ho havien de fer no els va saber donar una resposta concreta.

Finalment, abans d’ahir, van agafar el cotxe i van recórrer més de 500 quilòmetres fins a la seva ciutat, Mondragón, per rebre el vaccí perquè des del seu sistema sanitari es van posar en contacte amb ells per donar-los hora.

Vázquez va contactar amb Regió7 per denunciar la manca d’informació i de previsió per part del CatSalut, on va trucar diverses vegades sense que li oferissin una solució. «Em diuen que no hi ha un protocol establert per als desplaçats», comentava.

Aquest diari es va adreçar al CatSalut a la regió sanitària Catalunya Central per conèixer-ne la seva versió. Van explicar que en aquesta regió hi ha quatre casos de persones que hi viuen però que no estan empadronades i que, per tant, no tenen targeta sanitària: el matrimoni del País Basc, una persona de l’estranger i una de Múrcia. Van assegurar que, al final, les acabarien vacunant però que s’està estudiant la manera de garantir que quedi un registre de la vacuna pel fet que l’atenció sanitària no està centralitzada i depèn de cada comunitat autònoma. Les mateixes fonts van destacar que s’està treballant per oferir una resposta unitària a tot Catalunya per als casos que hi pugui haver com el del matrimoni de Mondragón, que ja s’ha espavilat i que d’aquí a unes setmanes haurà de repetir el viatge a la seva ciutat per rebre la segona dosi. D’això es queixaven.