En marxa la fira de l'Ascensió al centre de Manresa, després que l'any passat la pandèmia obligués a suspendre-la. L'ambient als carrers on es troba la fira és animat i els paradistes es mostren contents de poder tornar a sortir al carrer.

La fira de l’Ascensió es va haver de suspendre l’any passat a causa de la pandèmia. Aquest any, però, tornarà al centre de Manresa. Ho farà tot el cap de setmana en tres recintes diferents i adaptats a les mesures contra la covid: a la plaça Sant Domènec, al passeig de Pere III davant del Casino i a Crist Rei. Els darrers anys l’Ascensió s’havia fet coincidir amb l’ExpoBages, mostra que sí que s’ha decidit ajornar. Tampoc no hi haurà les parades de fira al llarg del Passeig, ni les atraccions als Trullols.

Al centre de Manresa hi haurà una cinquantena d’artesans. En un primer moment els organitzadors, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), es va proposar fer-la a Sant Domènec. La bona resposta dels paradistes, però, va fer que s’optés per habilitar més espais. En aquest cas el primer tram del Pere III i Crist Rei. En cadascun d’aquests tres espais es controlarà l’aforament, que serà limitat.

Les parades estaran obertes de les 10 del matí a les 9 del vespre. Demà diumenge el comerç del centre també tindrà obert coincidint amb la fira, ja que és un dels festius amb permís d’obertura.

Segons la UBIC, el fet de celebrar la fira de l’Ascensió en solitari, sense l’ExpoBages, suposa una oportunitat per «repensar» la celebració dels dos esdeveniments per separat.