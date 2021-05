Manresa es va quedar sense fires l’any passat a causa de la pandèmia. Ni la de Sant Andreu, el novembre, ni la de l’Ascensió, a la primavera. Aquest cap de setmana les coses han canviat. Des d’ahir i fins avui se celebra la Fira de l’Ascensió. Amb una normalitat, però, entre cometes. Perquè es porta a terme en tres espais diferents i acotats amb un aforament limitat, i perquè no hi ha les típiques parades de firaires al llarg del Passeig ni tampoc les atraccions als Trullols. Però fira.

Cinquanta parades d’artesans seran fins avui a la plaça de Sant Domènec, al primer tram del Passeig de Pere III i a Crist Rei. Qui sobretot ha agraït el retorn de la fira, iniciativa de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), han sigut els paradistes perquè, segons van explicar alguns d’ells a Regió7, ja havien tocat fons i no veien cap sortida a la situació, pendents de l’evolució de la covid i de les directrius del Procicat.

I, segons els paradistes, qui també ho ha agraït és la gent, que ha pogut badar més enllà dels aparadors habituals de sempre i comprar. O no. Venint d’on venim, el llistó era baix, de forma que la majoria de parades consultades per aquest diari es mostraven satisfetes, ahir, del resultat de la jornada. «No ens podem queixar», va ser la resposta majoritària. L’esperança és que avui hi hagi més visitants i, per tant, més vendes.

Tres espais diferents

La fira va arrancar ahir al matí amb timidesa. Moixa. Amb un goteig constant de visitants però sense aglomeracions destacades tret de les cues que, per exemple, es van formar a prop de l’hora de dinar a la parada de pa de Crist Rei. El cel ennuvolat i amenaçador tampoc hi va ajudar. Però hi havia qui hi veia la part positiva: «La gent que tenia pensat anar a la platja potser s’ha quedat i vindrà a la fira», deia un dels paradistes. A mesura que va avançar el dia, però, es va anar animant, i a la tarda va rebre més visitants.

La fira se celebra en tres espais diferents del centre. A Sant Domènec, a Crist Rei i al primer tram del Passeig de Pere III, davant del Casino. En tots aquests espais, l’entrada i la sortida està controlada. Hi ha gel hidroalcohòlic i es fa recompte de la gent que accedeix a l’interior per controlar l’aforament. Unes 200 persones a Sant Domènec i al Passeig, i unes 150 a Crist Rei. Qui ahir va decidir passejar pel centre pràcticament topava amb els accessos als espais de l’Ascensió.

L’accés al recinte de Crist Rei és pel Passeig, tan l’entrada com la sortida. Al primer tram del Pere III, igual, i a Sant Domènec, s’hi entra i s’hi surt o bé pel Born o bé tocant a la cruïlla amb el carrer Nou.

Alimentació i complements

La majoria de les 50 parades de la Fira de l’Ascensió són de la branca de l’alimentació –bàsicament embotits, coques i formatges– i també de joieria i bijuteria, roba i complements. Joguines artesanals, vins, herboristeries, parades de cosmètics naturals, fruites i verdures deshidratades o herboristeries completen l’oferta. A Crist Rei hi ha 16 parades, 15 al llarg del Passeig i 19 a Sant Domènec.

Recuperar les fires

«És important recuperar fires, festes i costums», explicava ahir Lourdes Oliveras, de Castellfollit de Riubregós, que té una parada a Sant Domènec. «A part del tema econòmic es tracta de mantenir les tradicions». El responsable d’una altra parada a la mateixa plaça opinava que la gent està predisposada a participar de tot el que es faci al carrer després de confinaments i de restriccions.

Paradistes sense parada

La Fira de l’Ascensió té 50 parades, però haguessin pogut ser més. «Hi ha gent que s’ha quedat fora perquè no hi havia més espai», va explicar ahir la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, Tània Infante. En un primer moment es va plantejar fer-ho en dos espais, però davant la sol·licitud de paradistes es va ampliar als tres. Es va regular per ordre d’inscripció. Segons Infante, «per a nosaltres sempre és important mantenir activitats, i estem contents que s’hagi pogut celebrar la Fira de l’Ascensió.

Els darrers anys la fira s’ha fet coincidir amb l’ExpoBages, certamen que per segon any consecutiu s’ha suspès a causa de l’emergència sanitària. La normativa que l’afecta és diferent. Segons la UBIC, el fet que enguany la de l’Ascensió se celebri en solitari no li resta potencialitat. És més, suposa una oportunitat per repensar la possibilitat de fer els dos esdeveniments per separat. Infante opina que es van fer coincidir per fer un gran acte al centre de la ciutat, però que cada cop s’imposen formats més petits i repartits en el temps. La intenció seria que a Manresa sempre se celebrés un acte o un altre, ja sigui la Fira de Primavera, l’ExpoBages o la mostra de vins. «Es tractaria que sempre hi hagués alguna cosa a fer».

La Fira de l’Ascensió també se celebrarà avui. Les parades estaran obertes de les 10 del matí a les 9 del vespre. Avui també estarà obert el comerç, ja que és un dels festius amb permís d’obertura.