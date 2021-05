«Cada any, quan arriba la primavera, les terrasses se’ns omplen de fulles i no es veuen ni les rajoles. Si obrim les finestres per ventilar, també entren dins de casa i, fins i tot, al llit. Això és a causa de l’om que hi ha aquí al costat, que provoca aquestes molèsties. La solució no és talar-lo, sinó esporgar-lo i cuidar-lo», explica el veí Josep Castejón.

Residents al barri de Saldes-Plaça Catalunya, es queixen, «des de fa set o vuit anys», d’un arbre que hi ha situat jut al davant del centre cívic Selves i Carner, amb entrada pel carrer del Dos de Maig, perquè, en l’època de floració, la fulla els genera problemes als darreres del seus habitatges.

Quatre dels veïns perjudicats han parlat amb aquest diari en representació dels afectats. Retreuen que, després de diversos intents de contactar amb la Unitat de Parcs i Jardins perquè podi l’arbre en qüestió, l’Ajuntament «se n’ha desentès». «He trucat, m’hi he presentat, he fet instàncies, he enviat fotografies i sempre han passat de mi», lamenta Castejón. La veïna Montserrat Vilarmau s’afegeix a les seves queixes. Comenta que ella ha contactat moltes vegades amb la Unitat de Parcs i Jardins per acabar amb la problemàtica de l’arbre i «l’únic que fan és llegir-me la fitxa tècnica de l’om, que segons ells encara no s’ha d’esporgar, i no fan res més».

Canonades embussades

Entre els problemes que provoquen les fulles de l’arbre en qüestió hi ha que embussen alguns desaigües del veïnat. «Quan la fulla s’acumula i es mulla, es converteix en una mena de pasta que s’enganxa i que costa molt de treure», explica Vilarmau. «Si se’t queda a terra, encara, però quan s’enganxa en el desguàs fa que s’embussi tota la canonada». Quan li passa això, també truca a l’Ajuntament perquè l’ajudin a desembussar, però assegura que ha estat sempre un intent inútil.

Els veïns també fan notar que les fulles de l’arbre que els genera problemes atrau a coloms i formigues «perquè els agrada picotejar-la», i això fa que n’apareguin freqüentment en els seus habitatges i que, en el cas dels coloms, hi proliferin els seus excrements.

Deixant de banda la problemàtica que causa el fullatge de l’om, també comenten que l’arbre està dividit en dos grans troncs i que un d’ells està significativament corbat «a causa del pes de les branques i de les fulles que no s’esporguen». Apunten que si segueixen deixant-lo créixer sense cuidar-lo, «com que cada cop està més inclinat, un dia caurà i passarà una desgràcia».

A part de l’arbre, afegeixen que el parc Selves i Carner «està molt descuidat i amb males herbes que s’aixequen un metre del terra i tampoc fan res al respecte».

Montserrat Vilarmau diu que es va mudar al sector de Plaça Catalunya fa 50 anys. «Aleshores era un barri de les afores de la ciutat i ho assumies perquè tot era camp. Quan el van començar a urbanitzar, els anys 80, em pensava que cuidarien més aquesta zona, però sempre ens han tingut oblidats».