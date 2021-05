Jordi Joan té la parada a Crist Rei. L’empresa familiar de la qual forma part ofereix formatges artesans i ecològics directes del productor. En té d’Holanda, França, Suïssa, Itàlia i també de Catalunya i la península. També mel, vi i cava català.

Com heu passat la pandèmia i tots aquests mesos amb la suspensió de fires com la de l’Ascensió?

Fatal. En resum, un desastre. Hem hagut de canviar la dinàmica i reinventar-nos. Hem passat de fires a fer mercats setmanals. I com és lògic a grans places de grans ciutats, això ha estat un impossible, i el que hem aconseguit són places de pobles, com per exemple aquí a Sant Fruitós.

Abans no hi anàveu a aquest tipus de mercats?

Nosaltres no. Fèiem caps de setmana a fires. Que també n’hi ha que van de dijous a diumenge o d’altres formats. Hem hagut de passar els dies de cada dia i aprofitar tot el que hem pogut, a part d’estar tres mesos parats al principi de tot.

Quina diferència hi ha entre anar a una fira o a un mercat?

Canvia moltíssim. El perfil, l’energia... La gent de les fires sap que el que normalment s’ofereixen són productes molt especials i té la inquietud que un cop l’any val la pena comprar. En canvi el perfil de gent dels mercats és un altre. A part que els mercats han minvat molt per tot el confinament. A veure si per fi ens permeten sobreviure.