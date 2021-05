Manresa va participar aquesta setmana a la Fira Internacional de Turisme (Fitur), a Madrid, amb l’objectiu de presentar la ciutat, la comarca del Bages i el Camí Ignasià a operadors internacionals. La iniciativa va comptar amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme i l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.

També hi va prendre part Bages Turisme, que va presentar com a producte estrella la ruta del Vi de la DO Pla de Bages o el geoparc mundial de la Unesco.

Segons l’Ajuntament de Manresa, es van realitzar presentacions amb operadors internacionals amb els quals es va arribar a acords de col·laboració que s’hauran d’anar concretant d’ara en endavant. La majoria es van interessar pel Camí Ignasià i les opcions que ofereix Manresa i la comarca com a final del trajecte.

Manresa també té previst ser present a la Fira BTravel que s’ha de celebrar a Barcelona pròximament.