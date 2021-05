Manresa ha fet ben visible, amb un mural gegant al pati del Kursaal, que encara recorda el rodatge de Plácido. A l’any 1961, el prolífic director cinematogràfic Luis García Berlanga va convertir la ciutat en l’escenari de la seva pel·lícula, que va ser candidata als Òscars a la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa, i aquest diumenge s'ha erguit un mural de grans dimensions, que fa vuit metres de llargada i tres d’amplada i reprodueix el cartell promocional de la pel·lícula, davant la mirada atenta de desenes de persones que volien veure com havia quedat.

I és que, en part, el mural és obra de 300 manresans que al llarg del dia el van pintar per cloure la setmana en què Manresa ha commemorat els 60è aniversari del rodatge. Els participants que hi van contribuir es van trobat el dibuix ja fet i simplement havien d’acolorir amb pintura un petit tros que l’organització els assignava, tot indicant com ho havien de fer. El dibuix estava en una tela que a les 8 del vespre els organitzadors van aixecar amb unes cordes, subjectes a l’estructura metàl·lica que hi ha sobre el pati, mentre sonava una melodia èpica. Els assistents van aplaudir en veure el resultat del treball.

«Persones de totes les edats hi han participat, però sobretot famílies. L’objectiu era que això servís perquè els més petits i els joves sàpiguen què va ser Plàcido i què va significar per a la ciutat el rodatge. I és que en el llargmetratge s’hi poden identificar molt bé els diferents llocs de Manresa», explicava Joan Morros, del Galliner, una de les entitats encarregades d’organitzar la Setmana de Plácido.

Pintant, perquè tot estigués a punt al vespre, també hi havia Josep Castells, conegut a l’escena teatral catalana per ser el dissenyador, juntament amb el seu germà, dels decorats de les principals obres de teatre del país en les últimes dècades. «Em van demanar què podien fer i vaig proposar el mural. Estic molt content de la participació i que El Galliner hagi entès l’esperit del que proposava. Plácido és una de les millors pel·lícules de Berlanga, que és el mateix que dir una de les millors del cinema espanyol», explicava ahir Castells.

Per evitar que hi hagués aglomeracions, cada vint minuts podien entrar grups reduïts al pati del Kursaal. Els participants no calia que portessin res, ja que l’escenògraf i l’artista bagenc Txema Rico donaven els pinzells i indicaven la tonalitat que hi havia d’anar a cada racó del mural. Castells i Rico van reproduir el perfil del personatges que apareixen en el cartell en format gegant, i la tasca dels manresans que van anar al pati del Kursaal va ser posar-li color amb pintura.

També va fer acte de presència aquest diumenge al migdia la manresana Paquita Blanch, que va fer d’extra a la pel·lícula de Berlanga. «Aquesta setmana he participat en tot d’actes d’homenatge i ja no sé on ballo, però estic contenta que es recordi la pel·lícula. M’agradaria pintar, però les meves cames ja no em deixen ajupir-me», lamentava.

800 espectadors veuen el film

Amb la voluntat de portar l’efemèride arreu de la ciutat, dissabte va tenir lloc la multiprojecció de la pel·lícula i els espectadors la van poder veure en deu emplaçaments diferents de la ciutat. Una iniciativa que ha atret uns 500 espectadors a les sis de la tarda. Uns 300 més han visionat el film, al vespre, al teatre Kursaal en una projecció especial en la que hi havia, al principi, sobre l’escenari el motocarro original que surt a la pel·lícula.

Al llarg de la setmana hi hagut activitats a tota la ciutat organitzades per l’Ajuntament, el Casino, CineClub, el Galliner, Bages Centre, Manresa Film Comission i el Clam, entre altres entitats.