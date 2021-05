Bulls de castanya i mel, d’escalivada, de noyres i pinyons o la de sempre, a més a més de llonganisses o secallones. Són alguns dels productes que elabora Les Mil Butis, empresa familiar d’Esparreguera present a la Fira de l’Ascensió. Pràcticament tot els productes que tenen a la venda són d’elaboració pròpia. Ja havien estat altres vegades a l’Ascensió.

Els productes que elaboreu, els veneu exclusivament a fires?

A fires i també per Internet. No tenim botiga física. Segons les fires que surten, les fires artesanes, hi anem.

Com heu viscut aquests mesos de confinament i restriccions?

Malament. No teníem fires ni res. Ens hem mantingut pels clients que teníem a través de les xarxes i fent lots. Ens hem hagut de reinventar.

Quin ambient us trobeu a les fires que aneu ara?

Trobes que la gent té ganes de sortir perquè ha estat molts dies tancada fins ara. A veure si podem enlairar-nos. El futur, ara, el veiem una mica millor. Però és que venim d’una etapa tan negra que més avall ja no podem anar.

Qué n’espereu de l’estada a la Fira de l’Ascensió de Manresa?

Suposo que les vendes importants seran sobretot aquest diumenge. Hem estat a Castellgalí i ens va anar molt bé. Quan són dos dies de fira, el primer, sobretot al matí, la gent el que fa és passejar i mirar. I després és quan venen les vendes importants. Esperem que sigui així.