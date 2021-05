Carme Ruscalleda i el sommelier del Celler de Can Roca, Josep Roca, participaran enguany a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià. Enguany s’ha renovat el format. Se celebraran en dos dies, el 19 i el 21 de juny, al Museu de la Tècnica. El dia 19 amb un mercat de productors del Bages i també tastos i demostracions de cuina. Aquí hi entrarà en joc Carme Ruscalleda. El dia 21 està més pensat per a professionals, cellers i restauradors. Li tocarà el torn a Josep Roca.

La fira també s’ha professionalitzat i s’ha posat en mans del gastrònom Pep Palau. A la presentació de les jornades va assegurar que el Camí Ignasià «és un recurs magnífic per esdevenir un producte turístic de primer ordre», i Manresa «té tots els atributs per capitalitzar aquest projecte que es va construint any rere any i que agafa embranzida de cara al 2022».

Essència actualitzada

Dit això, Palau va explicar que cal «recollir l’essència del Camí, com els seus valors històrics i els que tenen a veure amb l’espiritualitat i l’humanisme que transmet, i situar-los a la vegada amb els valors contemporanis». Per a ell són els del territori «i els actors que fan possible que sigui viu i dinàmic». En aquest cas concret «parlem de pagesos i pageses, cuineres i cuiners d’aquest territori i que li donen vida».

Les jornades gastronòmiques es dividiran en quatre eixos. El primer és el del coneixement, i aquí és on intervindrà Josep Roca. A la jornada per a professionals del dilluns 21 de juny, a 2/4 de 5 de la tarda, pronunciarà la xerrada «La fil·loxera de l’ésser humà. Supervivència i felicitat». Segons Palau, amb el rerefons del món del vi, «que és el que ell coneix, parlarà de l’espiritualitat del món actual. Més enllà de vinyes i vins, reflexionarà sobre la necessitat d’humanitzar els territoris i activitats com la del vi. No és una mirada al passat, sinó cap al futur que ve després d’aquesta època de pandèmia», va avançar Palau.

La jornada professional del mateix 21 es completarà amb un una sessió de treball dinamitzada entre productors, cellers i restauradors, i s’acabarà amb la taula rodona «Camí Ignasià, un territori ple d’oportunitats». Hi prendran part Toni Massanés, de la Fundació Alícia; Eva Tarragona, de Montanyanes; Maria Costa, d’Escairadors; Jordi Vilaseva, de l’escola Joviat, i Eva Farré, de la DO Pla de Bages.

El segon eix de les jornades serà la cuina, amb Carme Ruscalleda de protagonista. Pronunciarà la conferència «Som hereus d’una cultura culinària, gurmet, divertida i sana. Estima-la i practica-la!». «El que farà serà defensar el territori, com sempre, però sobretot la cultura que hi ha al darrere de la cuina», segons Palau. Se celebrarà el dissabte 19 de juny a 2/4 de 8 del vespre. Durant tot el dissabte, el Museu de la Tècnica acollirà un mercat de productors del Bages. L’entrada serà lliure. Es faran tres tastos al llarg del dia –a 5 euros cadascun– i demostracions de cuina a càrrec de Joseba Cruz, del restaurant Le Clandestin de Navàs, i Jordi Perich, de Cal Carter de Mura.

Els valors del Camí

A la presentació de les jornades, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va assegurar que han d’ajudar a promoure els valors del Camí. «En primer lloc és espiritualitat, però en té d’altres: esportiu, de lleure, natural, cultural i també el patrimoni gastronòmic». Va afirmar que són unes jornades de «transició cap a l’espetec final» del 2022.

Per la seva part, el regidor de Turisme, Joan Calmet, va anunciar que del conjunt d’actes del projecte Manresa 2022, n’hi haurà que no es repetiran i d’altres tindran continuïtat. Les jornades gastronòmiques tenen el futur garantit.